Samira Jalil y Luis Miguel Rodríguez son la pareja sorpresa del momento y es que su paso por los toros ha dejado al descubierto un vínculo desconocido. La concursante de realities no duda en valorar su relación, defenderse de las críticas recibidas y dejar claro que su intención no es airear su vínculo con el ex de Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada

