Villar ha lamentado en ‘Sálvame’ que la hayan llamado para hablar del artista por sus últimas declaraciones públicas. « Es un carácter muy fuerte. No es una persona fácil de tratar . No hablaría de esto su no fuera porque a raíz de la entrevista de Jordi Évole», ha explicado. «Se está convirtiendo en un referente para el sector negacionistas y es muy peligroso”.

“Con todo el respeto, pero creo que él peca de delirios de grandeza”, ha señalado. “Creo que está ofuscado por un convencimiento máximo en un supuesto conocimiento que él tiene y que los demás no tenemos. Y esto está escrito en la literatura científica como delirios de grandeza. No nos engañemos: no es verdad. Puede estar convencido y seguro de sí mismo, pero no son ciertas”.

«No hace ningún bien a nadie con esa ofuscación y esos delirios»

«No me gusta juzgar a la gente. Él sabrá si lo suyo es narcisismo o es egolatría. Pero desde luego no hace ningún bien a nadie con esa seguridad en sí mismo, esa ofuscación y esos delirios. Que lo sepa todo el mundo: es un delirio», añadía Samanta Villar.