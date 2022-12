El culebrón en el que se ha convertido la noche de pasión entre Alba Carrillo y Jorge Pérez nos regala cada día nuevos e inesperados episodios. Este miércoles conocíamos que Marta López y su compañera de Telecinco se pusieron de acuerdo para entregar a ‘Sálvame‘ la funda del sofá en el que durmieron los dos colaboradores del ‘Fresh‘. El objetivo de tan extraña decisión es que que el programa analizara a fondo el tejido para hallar algún rastro que demuestre que las palabras de Alba son ciertas y que, en efecto, resolvieron la tensión sexual entre ellos.

Y aunque la medida pudiera parecer surrealista, lo cierto es que Marta López no solo ha donado la funda de su sofá: ¡Ha donado el sofá entero a ‘Sálvame’! Con el fin de garantizar espectáculo a la audiencia de la cadena, la dirección del programa ha sabido muy bien qué hacer con este mueble. Este miércoles, una empresa de mudanzas llegaba al domicilio de Marta López para recoger el canapé. No contentos con quedárselo, lo han trasladado al domicilio en el que viven Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, para ofrecérselo como regalo. Este vive en un bloque de pisos con servicio de portería, por lo que no fue posible concretar la entrega, ya que el portero -siguiendo las indicaciones del colaborador- no permitió la entrada del sofá a su piso.

La funda del sofá de Marta López será analizada en busca de «posibles espermatozoides»

Este sofá que tanta vida ha cobrado en los últimos días ha continuado su periplo y ha parado en el plató de Telecinco. La funda, por su parte, se ha llevado a un laboratorio que ha buscado restos de fluidos y ADN en el textil en el que Alba Carrillo y Jorge Pérez desataron su pasión. Este centro realizará, en primer lugar, un análisis macroscópico para ver posibles manchas. Después hace un lavado «y una centrifugación en busca de células y posibles espermatozoides».

Este miércoles, Marta López no ponía objeción alguna a la dirección de ‘Sálvame’ cuando le ofrecieron donar su sofá y la funda correspondiente para intentar hallar restos biológicos que demuestren si hubo encuentro carnal entre Alba y Jorge. «Es blanco, lo tengo puesto con una funda», decía. Poco después se encontraba con la exmodelo para pedirle el visto bueno sobre su decisión. «No van a encontrar nada en esa funda», respondía la madrileña. «Es de Marta, pero que te regalen otra. Haced lo que os dé la gana, pero parece todo bien».

Alba Carrillo, sobre su noche de pasión con Jorge Pérez: «Me fui a casa súper contenta»

La ex de Feliciano López ha dejado claro que le da igual lo que haga el equipo de ‘Sálvame’ haga con la funda del sofá. Ella ha contado su «verdad» y cree que no es necesario apoyar su relato en análisis de laboratorio. Lo que tiene claro es que Jorge la ha decepcionado. Cree que no ha gestionado bien la pillada y que ha mentido.

Con quien sí se siente satisfecha es con su compañera Marta López, a la que le ha reiterado su gratitud: «Yo confío en ti y quiero agradecerte todo. Tienes todo mi apoyo». De lo que pasó aquella noche, tanto Marta como Alba han aportado informaciones claves. «Sí se lo ha tirado, tía, en mi casa», ha dicho la exconcursante de ‘Gran Hermano». Alba, por su parte, ha revelado que la experiencia en el sofá de Marta fue altamente satisfactoria: «Yo me fui a mi casa súper contenta».