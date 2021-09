Bigote Arrocet se convirtió en el segundo expulsado de ‘Secret Story: la casa de los secretos’. Por este motivo, Terelu Campos abandonó Mediaset

Bigote Arrocet se convirtió este jueves en el segundo expulsado de ‘Secret Story: la casa de los secretos’, desvelando además el secreto con el que llegó al concurso. Tras vivir un tenso enfrentamiento la pasada semana junto a Terelu Campos (ella en plató y él en la casa), la hija de María Teresa Campos evitó a toda costa encontrarse con él en el plató de Telecinco. Por este motivo, antes de que él llegara a las instalaciones de Mediaset, Terelu huyó a toda prisa abandonando su puesto de trabajo. Y es que hay que recordar que ella es colaboradora habitual del programa, por lo que antes o después tendrá que verse las caras con el ex de su madre.

Terelu Campos no quiso encontrarse en el plató con Bigote Arrocet

Terelu Campos se negó a encontrarse con Bigote Arrocet, quien en el concurso ha dado una versión muy diferente a la que el clan Campos ha dado en referente a la ruptura del chileno con María Teresa. La hija de la veterana periodista prefirió evitar un tenso momento en persona y decidió huir del plató de televisión. De hecho, en las imágenes que os compartimos a continuación se puede ver el momento en el que la colaboradora de televisión sale a toda prisa del plató y las instalaciones sin querer si quiera hablar con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones.

La hija de María Teresa prefirió no estar en el plató cuando recibieran a Bigote Arrocet. Algo que llamó especialmente la atención debido a que es colaboradora habitual y abandonó su puesto de trabajo. Era el momento perfecto para que ambos aclarasen sus posturas frente a la mediática ruptura entre el chileno y la periodista. La reacción de Terelu lo único que hizo fue avivar la opinión de que Bigote podría tener razón sobre la ruptura. Otra cosa es que Terelu prefirió no mantener un encuentro con él por el daño que le hizo a su madre y por si su progenitora se encontraba frente al televisor.

El chileno respondió a Terelu y Carmen Borrego: la dura acusación que hace

Aún así, esto no fue suficiente para que Bigote Arrocet respondiera a todo lo que tanto Terelu como Carmen Borrego habían hablado sobre él en los diferentes programas de televisión. «Están siendo demasiados muy duros conmigo. Ellas habrán ido a visitar a su madre 11 veces. En seis años, solo fueron 11 veces a su casa. Hemos estado yendo muchas veces a casa de Terelu Campos. La que más iba era Alejandra Rubio. Teresa las quiere mucho, no van a pelear con su madre para hablar de mí. Yo he estado 24 horas en la casa, estábamos tranquilos en la casa», ha declarado de forma rotunda, dejando en evidencia y cuestionando la relación que María Teresa tiene con sus hijas.