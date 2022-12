La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha copado en las últimas horas numerosos titulares. Después de ocho años de relación, la socialité tomaba la decisión de romper su relación con el premio Nobel. «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente», declaraba rotunda. Las últimas horas han sido decisivas y se ha decantado por permanecer en casa para no ser vista. Lo que sí ha recibido son varias visitas. Una de ellas la de un sacerdote amigo, que llegaba en su propio coche hasta la vivienda de Isabel en la urbanización de Puerta de Hierro de Madrid.

Están siendo unas horas complicadas para Isabel Preysler y parece que no hay nada como la presencia de un amigo al lado para sobrellevarlo mejor. La casa de la socialité ha sido este pasado miércoles un ir y venir de personas. Sin embargo, la llegada de un sacerdote llamó la atención. El padre se bajaba de su propio coche justo al llegar. No dudaba en llamar al telefonillo para que le abrieran. Después de darse a conocer, se le abrió la puerta para que entrara al interior.

Un cura llega a casa de Isabel Preysler para hablar con ella

Vídeo: Europa Press.

La socialité no está atravesando su mejor momento personal. Está viviendo una Navidad triste, ya que no está en compañía de Mario Vargas Llosa, con el que lleva celebrando ocho Navidades. Aún así, tiene claro que es una ruptura que no tiene vuelta atrás. Tal y como han asegurado, la decisión está tomada y no hay vuelta atrás, así como que no ha habido terceras personas.

Todo hace indicar que una escena de celos llevó a Mario a salir de casa de Isabel Preysler y trasladarse hasta el piso que este tiene en el centro de Madrid. Después de unos días, todavía no ha vuelto a la casa de la socialité. Ahora ella ha declarado rotunda que el motivo es una ruptura definitiva entre ellos. Pero no solo esta discusión les ha llevado a romper. La pérdida de la ilusión que se tienen en los comienzos de una relación ha hecho que tomen la decisión de romper la relación definitivamente.