A pesar de no ser muy dada a hablar sobre su vida sentimental, Ruth Lorenzo hizo una excepción al confesarle a Toñi Moreno que su vida había "empezado de cero" en todos los sentidos, refiriéndose a su ruptura. La artista hace un par de años reconocía que estaba enamorada, aunque prefería no revelar el nombre de su pareja. Un noviazgo que ella misma ha confesado que ya ha finalizado y del que ahora da muchos más detalles. Ruth Lorenzo ha sido una de las invitadas al estreno de la serie 'Bosé' el biopic de la vida de Miguel Bosé, donde además de hablar del cantante también se ha pronunciado por la situación personal que está atravesando restándole importancia. ¿Quieres saber qué ha dicho? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Ruth Lorenzo asegura que no es una "ruptura" sino una "evolución". La murciana sigue teniéndole mucho cariño a su pareja y, a juzgar por sus palabras, no parece que haya sido una separación tormentosa, sino lo contrario, amistosa. Ruth confiesa que "cuando quieres a alguien mucho y le quieres bien, pues la gente evolucionamos y es muy difícil compaginar la vida de una artista y la de un empresario", ha contado dando uno pista sobre cómo era su pareja. Y define todo como "súper complejo".

Ruth Lorenzo no ve viable una segunda oportunidad en este momento con su ex pareja

Sin embargo, la artista ha querido dejar claro que no ha sido la rutina la culpable de que hayan tenido que tomar caminos separados. De hecho, confiesa que ella no es una persona "rutinaria" pero sí muy "metódica". Asegura que su relación ha terminado bien y que ahora mismo no tiene en mente darse una segunda oportunidad con la que fuera su pareja. "Estoy súper centrada en mi trabajo y mis cositas", ha confesado tan solo unos minutos antes de tener que marcharse al Estadio Santiago Bernabéu desde donde ha presentado 'Cover Night', el nuevo programa de La 1 que se ha estrenado este jueves cuando ha dado por finalizado el clásico del Real Madrid y FC Barcelona.