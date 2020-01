3 Un gran momento profesional

Hay que recordar que Alejandra Rubio se encuentra en un gran momento no solo personal, también profesional. Y es que no para de recibir ofertas de trabajo, lo que le impide pasar más tiempo en casa. La hija de Terelu Campos acaba de convertirse en colaboradora de los debates de ‘La isla de las tentaciones’, y promete que no va a ser la última vez que la veamos en la tele.