Roy Galán sale en defensa de Jessica Bueno y del “ataque gratuito” de Jota Peleteiro al llamarla “mantenida"

Jessica Bueno se ha convertido en la protagonista involuntaria de la semana tras el reclamo público que Jota Peleteiro, su ex pareja, le realizaba. Este compartía una foto suya junto a Pablo Marqués en un restaurante y les dedicaba unas explosivas palabras asegurando que "ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Tras todo el revuel, la modelo continúa recibiendo el apoyo de muchos rostros conocidos. Ella, sin dudarlo, les agradece siempre que puede las publicaciones que les dedican. El último de estos mensajes que ha leído ha sido el del escritor e influencer Roy Galán. Muy claro y directo reflexionaba lo injusto de la actitud del futbolista y el comportamiento que estaba teniendo.

"Este ataque 'gratuito', esta violencia que se encarna en forma de intento de desacreditación, es una forma de disciplinar la conducta de las mujeres para que regresen al hogar", exponía. El hecho de que se haya producido, además, en una plataforma pública amplifica el problema: "Insinuar que es una mantenida es un intento por romper su reputación como mujer y, por tanto, como buena madre". Está convencido de que "a las madres se les penaliza el hecho de 'rehacer' sus vidas porque no son nunca de ellas y siempre de los demás".

Ensalza una y otra vez la figura de la mujer y de la madre, esencial en cualquier vida, incluida la suya: "Ha tenido que haber alguien a su lado mientras él jugaba al fútbol". En los comentarios del mismo también ha recibido el calor de rostros conocidos como Nuria Fergó, Bárbara Goenaga, Raquel del Rosario o Mónica Hoyos. Esta última era de las más explícita de todas y le aplaudía cada palabra: "Bravísimo, totalmente correcto, las madres no pueden tener deseos e ilusiones...que le pasa a esta sociedad".

Jessica Bueno responde: "Voy a seguir siendo prudente"

Jessica Bueno está muy sorprendida por la publicación que Jota Peleteiro le dedicó. Tras años de amor, hace menos de seis meses anunciaron su separación y ambos comenzaron su vida por separado. En 'El programa de Ana Rosa' exponían lo desconcertado que está todo el mundo con el futbolista y esta reacción. Pepe del Real consiguió hablar con ella y esta le transmitió la decisión que había tomado: "Voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común...". La publicación le ha pillado por sorpresa y "me incomoda y no me agrada". El otro protagonista involuntario de esa foto, Pablo Marqués, también exponía cómo lo estaba viviendo y puntualizaba su relación con la modelo. "Me dijo que la había conocido este fin de semana, que es una persona maravillosa, que no le iba a afectar esto ni iba a entrar, que no entendía nada" , exponía.

Mientras tanto ella disfruta, como ha prometido, de su nueva vida en Bilbao junto a sus pequeños. La sevillana tiene en la ciudad un piso que va adaptando a sus gustos y sus necesidades. Está enamorada de la ciudad y, tras la separación de su pareja, se ha centrado en su empresa de eventos. Con ella ya tiene varios contratos apalabrados. Disfruta mucho del entorno que la rodea y, por todo esto, ha aprovechado el pasado fin de semana una escapada por el País Vasco. "Conociendo el País Vasco. Finde muy rural, lleno de excursiones, comida rica y momentos felices", le contaba a todos sus seguidores a los que les brindaba unas cuantas fotografías de esos momentos.