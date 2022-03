Este fin de semana se reveló que los directores de ‘Sálvame’ estaban siendo investigados en una macrooperación policial. En la ‘Operación Deluxe’ se les relaciona con «un delito de descubrimiento y revelación de secretos», al igual que a la productora de ‘Sálvame’, La Fábrica de la tele, según El Mundo. Se habla de un «espionaje ilegal» que afectaría a 140 famosos, aunque niegan la información publicada estos días. Justo en ese momento, Rosario Mohedano, quien mantiene una guerra abierta con ellos, se ha pronunciado llegando incluso a pedir cárcel para ellos. «Mienten. Ocultan. Disfrazan. Enredan. Están pillados y lo saben. Van a la calle de momento… luego muy probablemente a prisión. Cuestión de tiempo», escribió indignada.

Cuestión de tiempo https://t.co/SppfHrUwGN — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) March 26, 2022

Sus palabras llegan tras la salida de David Valldeperas, Carlota Corredera y Alberto Díaz de ‘Sálvame’. Iniciarán próximamente otros proyectos, por lo que prefieren no entrar en guerras públicas con nadie. Rosario Mohedano, por su parte, no se quiere quedar callada después de que se haya investigado presuntamente a su familia, entre otros, a su madre, tal y como le comunicaron a Rosa Benito. «Están abandonando el barco y ya era hora de que todos supieran la manera tan delictiva de trabajar que tiene la Fábrica de la tele. Jorge Javier Vázquez, ¿lo has leído? La Portada del periódico ‘El Mundo’ les acusan entre otros delitos de pertenencia a organización criminal», ha escrito Rosario Mohedano en Twitter.

Rosa Benito a comienzos del mes de marzo tuvo que acudir al Ministerio del Interior. No lo hizo sola, sino con el marido de Rosario Mohedano, y entonces se supo el motivo de su visita: «He ido a ver que tenían mío, la verdad que me he quedado descolocada de tanto que me han enseñado, he visto, oído (mío poco) de verdad con todo lo que hay pueden dormir tranquilos». Una confesión que llegó semanas después de revelar que la Policía Anticorrupción se personara en su casa, investigación que, por cierto, está segura que tendrá un final feliz. «Mi madre decía, no te alegres del mal de nadie, pero de esta investigación sí me alegro. Sé que falta mucho, pero en la vida todo llega», dijo.

Rosario Mohedano está deseando que comience ‘Sálvame’ este lunes 28 de marzo y es que son muchos los cambios que están realizando en la programación. No han aclarado si por las bajas audiencias o por otros asuntos relacionados con la ‘Operación Deluxe’, pero Rosario desea saber si la cúpula volverá a estar pronto en pantalla. Así como el resto de personas relacionadas con esta trama. «Y mañana veremos mañana. O tal vez ¿no les volvamos a ver? No digo nada y lo digo todo. Muy buenos días, mundo», escribió Rosario Mohedano.

Públicamente Rosario Mohedano se ha dirigido contra la productora en la que durante siete años trabajó su madre. Su mala relación es vox populi y ya ninguno de los dos esconde sus tiranteces delante de las cámaras, en especial, cuando hablan de Rosa Benito. «Habéis intentado acabar conmigo muchas veces, pero he resistido a vuestro maltrato diario y no es la cadena, no equivoques, quien delinque es la productora, no manipules, la cadena se desentiende del daño que hacéis y eso es lo que no te deja dormir. ¿Espina? No, soy vuestra estaca», escribió.

Además, desveló los supuestos tratos que habían querido hacer con ella, acuerdos a los que ella se había negado a acceder. «Existe el Caso Delux con muchas víctimas vuestras. Seguís maltratando y demostráis que sois peligrosos. Hemos seguido con nuestra vida sin querer nada de vosotros salvo que se haga justicia. Habéis ofrecido acuerdos e incluso trabajos muy bien pagados para quitar demandas, pero…», dijo. Cabe recordar que Rosario interpuso una demanda en el año 2021 contra la productora al considerar que la maltrataban en programas de Telecinco.