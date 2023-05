Rosario Mohedano ha sido una de las protagonistas del nuevo número de SEMANA, a la venta desde esta pasado miércoles. Su último tema, 'De qué vas' se ha posicionado como una de las canciones más escuchadas y siente que, después de mucho tiempo, se la empieza a valorar como artista. Rosario no tiene reparos en hablar de su actual felicidad y nos desvela las dos únicas cosas que le importan en este momento: su familia y su carrera.

La sobrina de Rocío Jurado ha abierto por primera vez a una revista las puertas de su casa, situada a las afueras de Madrid. Este hogar se ha convertido en un refugio para ella, su marido y sus tres hijos. "Estoy feliz de abrirte las puertas de mi hogar para hablarte de este trabajo discográfico que me está dando tantas alegrías a día de hoy".

Es la primera vez que abre las puertas de su casa

Esta casa en la que SEMANA ha entrado en exclusiva la ha construido poco a poco la cantante y su marido, lo que ha hecho que todavía haya partes sin terminar. "Es mi santuario, mi refugio, mi inspiración, mi tranquilidad... No paramos de hacer cosas en esta casa y tengo la suerte de que vivo en un lugar maravilloso. Llevamos ocho años viviendo aquí. Es una casa de campo que conlleva mucho trabajo", reconoce.

Además, nos hace saber que nunca ha querido meter a nadie en casa para que trabajaran en el jardín. Para estas tareas están ella y su marido: "Mi marido y yo somos los que hacemos absolutamente todo. No tengo servicio, no tengo a gente que venga a trabajar, pero, gracias a eso, me ahorro el psicólogo porque estoy entretenida (se ríe). Todavía nos falta por construir gran parte de la casa".

Un porche perfecto para las noches de verano

Para disfrutar de los espacio exteriores de su espectacular casa, Rosario y su marido han acondicionado una zona para poner un porche, perfecto para pasar las tardes de primavera y las noches de verano. Han enlosado toda la zona y han colocado una pérgola para refugiarse del sol. Además, han puesto unos muebles de exterior para poder sentarse y estar cómodos.

Rosario Mohedano no puede estar más orgullosa de cómo ha quedado su casa. Desde el porche, totalmente lleno de vegetación y grandes vasijas, se puede ver un extenso terreno. Una zona en la que llama la atención por el verde del césped. Un color que se rompe con la amplia piscina que tienen en medio del jardín. A continuación, te enseñamos todas las zonas de la casa en la que Rosario Mohedano vive con su marido y sus tres hijos y de la que dice estar encantada.