Rosario Mohedano (junto a Gloria Camila) bate récords con su videoclip sobre 'Sálvame'

Han pasado solo tres días desde que Rosario Mohedano lanzara el videoclip de su single, 'De qué vas', un tema en el que lanza un mensaje contra Telecinco en general y contra 'La fábrica de la tele', la productora de 'Sálvame', tal y como ella misma confirmaba a SEMANA. En la producción audiovisual, la hija de Rosa Benito cuenta con la participación de su amiga Amor Romeira, aunque la gran protagonista del clip es su prima, Gloria Camila Ortega. Las dos forman parte de la lista de personajes vetados por Mediaset desde que la empresa impusiera un nuevo código ético. En dicho trabajo, ambas primas aparecen rompiendo de manera enérgica un televisor, lo que ha logrado cautivar la atención de sus seguidores. En cuestión de horas, las imágenes han alcanzado miles de reproducciones. Algo que ha querido agradecer la cantante desde las redes sociales. "Gracias infinitas", escribe. No es para menos que esté contenta. El vídeo ha logrado ya 100.000 visualizaciones y es "el número 25 en tendencias musicales de YouTube", tal y como indica la artista.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Y es que más de 124.000 personas han visto ya el nuevo videoclip de Rosario Flores. Todo un orgullo para la cantante, quien no oculta su felicidad: "Para mí lo más emocionante los 1.173 mensajes de amor, empatía, fuerza y respeto hacia este trabajo que habéis acogido muchos como himno. En 2días habéis hecho que #Dequevas vuele alto", detalla.

A lo largo de los últimos días, Rosario Mohedano no ha dejado de mostrar su gratitud hacia quienes apoyan su carrera musical. "Gracias por darme ganas de luchar. Me inspiráis a crear música", ha declarado sobre una canción que tiene unos cuatro minutos de duración. En él comienza cantando la hija de Amador Mohedano aparece en escena. Poco después, junto a Amor Romeira, rompen un televisor. Sobre esto ha charlado SEMANA en exclusiva con la cantante. Esta ha respondido a una cuestión planteada por muchos en las redes sociales: ¿Rompe el televisión para cargar, entre otras cosas, contra la docuserie de Rocío Carrasco, que tantas veces ha acorralado a la familia? Ella lo niega de manera rotunda: "Esta canción está escrita en 2018 así que nada tiene que ver con el documental". Asegura que nada tiene que ver con las docuseries 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' o 'En el nombre de Rocío'. Sin embargo, "a los que piensan que es por la Fábrica de la tv, obvio". Y añade: "No ha sido hasta ahora cuando ha lanzado este hit que "escribí en el 2018 pero no lo había grabado. El vídeo es nuevo".

En sus perfiles de Twitter e Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores, también es posible ver su nuevo y explosivo videoclip. Tal y como confirma a SEMANA, trabajar con Gloria Camila ha sido consecuencia de la excelente relación que tienen entre ellas: "Respecto a contar con gente mía en los trabajos que realizó no es nada raro. Tengo la suerte de poder hacerlo y así se crean momentos mucho mas especiales".

Rosario y su marido Andrés interpusieron una demanda contra 'La Fábrica de la tele' en el año 2019 después de que 'Sálvame' hiciera pública una ficha policial suya. Aunque eran procedimientos distintos, su declaración se incluyó 'Operación Deluxe', al encontrarse similitudes entre su caso y otros investigados. Finalmente, la justicia les dio la razón y 'La Fábrica' fue condenada a abonarles una importante cantidad de dinero, así como a reconocer el delito y a pedir perdón públicamente, según pudimos conocer en junio de 2022.