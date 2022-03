Rosario Mohedano se ha quedado a gusto en Twitter. La hija de Rosa Benito ha negado una vez que vaya a ir a ‘Supervivientes’ y para dejarlo claro ha lanzado un zasca a Telecinco. Hay que recordar que quedan apenas unas semanas para que la cadena caliente motores con la nueva edición del ‘reality’ estrella y que se conozcan los nuevos rostros que viajarán a Honduras. Ahora Rosario ha tenido que negar, una vez más, que vaya a ser uno de ellos.

«Totalmente falso que vaya a #supervivientes! Pero para que veáis cómo son, ya el año pasado les dije que hasta que no dejara de trabajar la fábrica en Mediaset que no haría nada con ellos y que no volvieran a llamar, y este año no han llamado. Ellos lo saben. Siempre desinforman», ha empezado diciendo rotunda.

No ha dudado, además, en lanzar un zasca en toda regla a La Fábrica de la Tele, que están en una batalla judicial sin precedentes: «Y sobre todo conmigo. Pero si no soy nadie, por qué siempre me tienen en el punto de mira? Lo hacen para que sufra el acoso y los insultos de sus fans, menos mal q cada día son menos. (audiencia)😂 Q no os engañen, el caso delux les tiene como pollo sin cabeza. Con M de MUJER #8Marzo», termina diciendo a modo de burla.

Este el rotundo tuit que ha compartido Rosario Mohedano

Con esto, Rosario Mohedano se refiere a la batalla judicial en la que está implicada la cadena. Hace tres años, la Policía Nacional puso en marcha una investigación después de que la cadena fuera acusada de haber accedido a información comprometida de algunos de los colaboradores más conocidos de Mediaset. Se trata de Belén Esteban o su madre, Rosa Benito, que hace apenas unas semanas recibía en su casa la visita de la policía anticorrupción.

La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas q hacer en madrid ( vivo en torrejón) todo bien, ya tienen mi Tf, iré a declarar cuando me citen, os iré contando… la investigación sigue su curso… — Rosa Benito🌹 (@RBenitoOficial) February 10, 2022

«La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas que hacer en Madrid (vivo en Torrejón) todo bien, ya tienen mi teléfono, iré a declarar cuando me citen, os iré contando… la investigación sigue su curso…», escribía Rosa Benito, sin querer dar muchos detalles sobre el motivo de esta visita inesperada.

El hecho de que estuviera trabajando en las instalaciones de Mediaset hizo que no pudiera recibir a la policía en su casa cuando estos han acudido hasta su domicilio. Sin embargo, estos podrían haber dejado alguna notificación. Rosa Benito nada más llegar a su casa se ponía en contacto con ellos para saber a qué se debía su visita. Ya tienen sus datos y se pondrán en contacto con ella para decirle la fecha en la que se tiene que personar para declarar.

Rosa Benito prefirió no dar más detalles sobre esta inesperada visita de la policía a su casa. Sin embargo, todo apunta a que se podría haber producido por la investigación que está haciendo la policía anticorrupción por la llamada ‘operación Delux’. Muchos famosos están siendo llamados a dependencias policiales con el fin de comunicarles, en condición de perjudicados, que están intentando obtener de forma ilegal datos de su vida personal. Este podría haber sido el motivo por el que Rosa Benito habría recibido la visita de la policía anticorrupción en su casa.

