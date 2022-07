Rosario Mohedano a principios de junio sacó a la luz la propuesta que le había hecho su prima, Rocío Carrasco, para homenajear a Rocío Jurado en la apertura del museo. Tanto ella como el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, querían que hiciera un pregón y que exaltara su figura con vídeos, anécdotas, escritos y canciones, pero Rosario declinó la propuesta. Ni ella ni su familia más directa han estado presentes en la inauguración del museo, sin embargo, sí que se quiso que tanto Amador Mohedano como su hermana Gloria colaboraran en la llamada exaltación. Molesta con que no se haya nombrado a Amador en la gran cita, a pesar de que fue él quien puso los primeros peldaños del museo, Rosario ha sacado una nueva bomba. «Lo que sí hizo Luis Mario Aparcero es pedirme que mi padre y mi tía Gloria me ayudaran a montar la exaltación de mi tía Rocío para este año», ha dicho la hija de Amador.

La cantante no entiende el motivo por el que sí se pide la implicación de Amador Mohedano, pero no se le da el lugar que, según ella, merece su padre. Al igual que su tía y es que ambos conocen a la perfección muchos de los episodios más desconocidos de Rocío Jurado. Rosario está molesta como Amador y no tiene ninguna intención de esconder este sentimiento, una cuestión sobre la que ha sido preguntado también el hermano de ‘La más grande’. «Es un día triste, la voluntad y lo que yo he hecho en ese museo, el tiempo, el trabajo,… Te da pena. Espero que a la gente le haya gustado lo que han visto», ha revelado. No obstante, no quiere avivar guerras y desea que la batalla familiar, por fin, llegue a su fin: «Esto nos ha venido mal a todos, la imagen que estamos dando, toda la familia salpicada y ella no frena y llega un momento que ya somos adultos y hemos pasado muchas cosas en la vida».

