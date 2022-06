Rosario Mohedano ha abierto la caja de Pandora. Mientras muchos se preguntaban el motivo por el que su prima, Rocío Carrasco, no contaba con ella para los muchos homenajes que estaba organizando a su madre, este lunes se descubrió que sí lo acababa de hacer. Una propuesta que ha sido rechazada por la hija de Amador: «He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocío a ser la exaltadora de mi tía Rocío 2022. Según ellos nadie mejor que yo y lo agradezco, pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece para el 22 de agosto. El año que viene será». El motivo principal por el que no estará presente es el trabajo y una agenda intensa que impide hacer las cosas como ella quería, pero ¿qué escondía esta propuesta?

SEMANA se ha puesto en contacto con el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, quien se niega a hacer declaraciones al respecto. Huye del ruido mediático, pero no ha podido evitar que salga a la luz todo lo que le han pedido a Rosario Mohedano. Al parecer, no solo se pretendía que Rosario Mohedano actuara y cantara este verano en el homenaje a Rocío Jurado, sino que también buscaban que diera un discurso repleto de anécdotas y canciones, con el que recordar a su tía. Así lo asegura la propia Rosario, que da detalles de que lo que se está preparando en Chipiona para finales de agosto es un pregón: «La exaltación no es un concierto homenaje a mi tía. Es más parecido a un pregón, exaltando su figura con vídeos, anécdotas, escritos y canciones. Seré exaltadora, pero no este año. Gracias a quien ha pensado en mí para hacerlo, asociación ,ayuntamiento y familia».

Rosario no quiere entrar en guerras, sino todo lo contrario. Agradece el gesto y cuenta las aristas que tiene este tributo que tanto está dando que hablar esta semana y ahora muchos se preguntan cómo es su relación con Rocío Carrasco en la actualidad. Es cordial, según cuenta ABC, y no quiere que nada ni nadie enturbie una cita tan especial en la que ella finalmente no estará presente por cuestiones de compromisos profesionales. Cansada de las críticas que siempre recibe, Rosario habla alto y claro sobre el gesto que ha tenido su prima y sobre la propuesta que ha llegado a su mesa, aunque finalmente no haya sido posible que llegue a buen puerto.

Lejos de cerrar la puerta a otra ocasión, Rosario Mohedano asegura que estaría feliz de colaborar con ellos si el año que viene se quiere contar con su voz y sus anécdotas. Adoraba a su tía y daría un paso al frente si contara con el tiempo suficiente para organizarlo, por lo que quizás más pronto que tarde podamos ver a la cantante homenajeando a su tía sobre un escenario.