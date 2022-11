Rosario Mohedano tiene que hacer frente a cientos de haters en el universo 2.0. Especialmente en la red social del pajarito, donde se ha confesado sobre diferentes episodios con Rocío Carrasco con la que no mantiene ninguna relación. Actualmente se encuentra en Nueva York, donde ha iniciado una aventura musical que está deseando que salga bien. De hecho, el próximo día 6 de noviembre actúa en un lujoso restaurante de la ciudad de los rascacielos, un proyecto que también servirá como homenaje para su tía, Rocío Jurado. Si bien es cierto que está muy feliz, hay un hecho que ha empañado su viaje en Estados Unidos: la publicación de un vídeo íntimo de Rosario en Twitter.

La imagen en cuestión pertenece a ‘Only Fans’, una plataforma que prohíbe la difusión y reproducción de las imágenes o vídeos que se viertan en la misma. Su contenido suele ser sexual, funciona con una suscripción y solo permite que sean adultos los que entren en su web. Fue ahí precisamente donde Rosario tenía un perfil, siendo de ahí de donde se ha filtrado una imagen de Rosario en la que aparece sobre una cama. Este detalle le ha llevado a convertirse en Trending Topic, de hecho, la hija de Amador Mohedano se ha percatado del alcance, a pesar de encontrarse a más de 5000 kilómetros. Enfadada por ello, Rosario ha dicho que demandará la cuenta que ha difundido la imagen y que, además irá por lo penal.

«Qué dolor, porque estando en Nueva York preparando algo tan importante para mí que salgan con esto… Lo voy a poner en denuncia porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado… Yo me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas… Eso lo puse en conocimiento de la policía porque no se puede hacer eso que están haciendo, y menos para intentar hacerme daño», ha dicho Rosario Mohedano en La Razón. No piensa consentir que se utilice una imagen de Only Fans fuera de la plataforma y denunciará a todo aquel que no siga esta directriz.

Rosario Mohedano quiere seguir centrada en todo lo bonito que le espera en Nueva York, donde el próximo domingo actuará para los comensales de un lujoso restaurante de la ciudad. Allí la sobrina de Rocío Jurado rendirá un homenaje a su tía interpretando algunas canciones de ‘La más grande’ como «Ese hombre», «La Gata bajo la lluvia», «Señora» o «Es un gran necio», un tributo del que se desconoce si Rocío Carrasco tiene constancia. Eso sí, también habrá hueco para sus propias canciones, lo que le servirá para que también conozcan sus composiciones musicales.