Rosario Mohedano, de aliada a enemiga de Rocío Carrasco

Rosario Mohedano era la única de la familia que seguía manteniendo relación con Rocío Carrasco, una relación que ya ha llegado a su fin

La relación de primas entre Rosario Mohedano y Rocío Carrasco ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Si la hija de Rosa Benito era la única de la familia Mohedano que todavía mantenía una relación con Rociíto, parece que cada vez más están distantes. Cabe recordar que ambas crecieron juntas cuando eran pequeñitas, ya que Rocío Jurado, madre de Carrasco, y su hermano Amador Mohedano, padre de Rosario Mohedano, eran uña y carne durante muchos años. Ambas se convirtieron también en íntimas y en confidentes, aunque ahora están mucho más distanciadas debido a toda la polémica en la que está envuelta la familia.

Rosario Mohedano se ha mantenido al margen al hablar de Rociíto

En todo momento, Rosario ha asegurado que no le gustan las polémicas. De hecho, hace tan solo unos días le aseguró a Susanna Griso: «Soy una persona que no me gustan nada las peleas«, decía ante las preguntas de los colaboradores sobre la relación familiar. Siempre se ha mostrado discreta al hablar sobre el tema, debido a que tampoco quería enfadar a su prima Rocío Carrasco, pero también ha mostrado su gran apoyo público a su otra prima, Gloria Camila. Son decenas de ocasiones a las que hemos visto a Rosario y Gloria Camila disfrutando de algún plan de ocio, algo que no sabemos cómo le sentará a Rociíto.

Cada vez con menos apoyos familiares, Rocío Carrasco está alejada al completo de todos los miembros familiares por parte de su madre. ¿Cuenta todavía con el apoyo de su prima, Rosario Mohedano? Cabe recordar que la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano era la única de la familia que habría recibido la invitación a la boda de Rociíto con Fidel Albiac, a quien muchos tachan del culpable de la mala o nula relación de la hija de ‘La más grande’ con toda la familia. Hay que señalar que el distanciamiento con su familia materna viene desde el fallecimiento de Rocío Jurado. Mientras tanto, Rocío Carrasco nunca ha querido contar los motivos que le han llevado hasta este distanciamiento.

Es la primera vez que habla de su prima y sus hijos

Un distanciamiento que todavía no se había producido con su prima Rosario Mohedano. A pesar de que nunca habían hecho una aparición pública, el hecho de que acudiera como invitada a la boda de Rociíto y Fidel dejaba más que evidente la excelente relación que había entre ellas. Otra prueba de la buena relación que tenían era que la hija de Rosa Benito siempre se ha mantenido al margen a la hora de hablar de la relación de Rocío Carrasco con sus dos hijos, David y Rocío, fruto de su anterior relación con Antonio David Flores.