Rosanna Zanetti se plantea demandar a Elena Tablada

6 Elena se sinceró sobre la mala relación

La diseñadora acudía la semana pasada al programa ‘Viva la vida’ y hablaba sin tapujos sobre la mala relación que se había creado con el padre de su hija, con adhesivos como “insostenible”. [Elena Tablada carga duramente contra David Bisbal]

5 David Bisbal: “Siempre he defendido el no mercadeo con mi hija”

La respuesta del cantante no se hacía esperar y en ese mismo programa y, por medio, de Aurelio Manzano le faba la replica: “La relación es mala por la personalidad de Elena y por su educación, por la forma en la que ella se maneja en ciertos aspectos. Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija”.