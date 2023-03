Rosalía y Rauw Alejandro conceden su primera entrevista juntos (y ella le declara su amor)

Rosalía y Rauw Alejandro están a punto de estrenar canción en común, un tema que sus seguidores están esperando como 'agua de mayo'. Ambos triunfan por separado, por lo que juntos se espera que creen una auténtica bomba musical. Son pareja desde hace más de tres años y ahora han ido un paso más allá, concediendo su primera entrevista juntos. Se han sentado con el streamer Ibai Llanos, con quien se han sentido tan cómodos que han hablado abiertamente de su historia de amor y a quien le ha enseñado una versión completamente desconocida. "Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió", comienza diciendo la catalana.

Estos internacionales artistas abren su corazón ante Ibai en la cocina de su impresionante casa de Barcelona, estancia en la que Rosalía narra qué sintió nada más conocer a Rauw. "Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable' (...) Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", ha asegurado. Pero, ¿cómo vivió Rauw el comienzo de su noviazgo? Lo cierto es que con tiento, pues muchos amigos le advirtieron de que debía tener cuidado: "Me dijeron ‘cuidado con una española, que son complicadas". Sin embargo, no les hizo caso y siguió hacia adelante.

Viven juntos cuando su agenda se lo permite, estancias por las que él se ha visto obligado a aprender catalán. "He aprendido por supervivencia, imagínate todos hablando, la abuela, la suegra y yo sentado allí solo", asegura el puertorriqueño. Con una complicidad y buen rollo desbordante durante todo el encuentro con Ibai, ambos demuestran que su relación va viento en popa, a pesar de ser opuestos en ciertos aspectos de su vida.

"Soy 100% más fluido que ella. Rauw tiene carácter, no le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo, se adapta mucho", comenta Rosalía, a lo que él responde tajante. El intérprete de 'Todo de ti' tiene claro que uno de los secretos de su noviazgo es saber llevar a su pareja: "Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, porque sé cómo comunicarme con ella, cómo decirle las cosas. Ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta".

Será el viernes 24 de marzo cuando vea la luz su primer trabajo juntos, tres canciones en las que narran todos los secretos de su relación. I. Beso, II. Vampiros y III. Promesa, los cuales prometen hacer ruido, aunque han tardado en llegar más de lo esperado. "Pusimos nuestra relación por delante. Empezar el proyecto cuando estaba empezando la relación, no sé... Era mejor sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música, se hace", ha deslizado Rosalía sobre este proyecto que ha tardado más de un año en publicarse. "Habíamos hecho lo típico, que estás en el estudio y yo te vengo a buscar y me quedo un ratito. Colaboramos intercambiando ideas", han asegurado. Tanto Rosalía como Rauw Alejandro están convencidos de que han puesto cariño, amor y tiempo, por lo que esperan que sus fans sepan apreciarlo.