Rosa Valenty ha compartido muchos y muy buenos momentos con Concha Velasco a lo largo de su carrera profesional, pero no solo bajo el calor de los focos, sino también detrás, entre bambalinas, atesorando una amistad que ha perdurado durante décadas. La actriz no ha podido reprimir la emoción al hablar de Concha Velasco y la nueva situación en la que se encuentra, en una residencia de mayores donde puede estar atendida y cubiertas todas sus necesidades como una persona con problemas de salud como la artrosis que le obligó a bajarse de los escenarios, como así publicó en exclusiva la revista SEMANA. Una decisión controvertida que la veterana actriz tomó junto a sus hijos, pero que no ha sido entendida por todos, aunque sí respetada.

Vídeo: Europa Press

Sobre esto ha hablado sin reparos Rosa Valenty al ser preguntada por su amiga, a quien le declara todo su amor y admiración, con la emoción desbordada por los recuerdos que acuden a su memoria: “Yo de mi Concha solo puedo decir que le mando un beso muy grande, a sus hijos y a Concha, si es que me ves, te adoro. Tú sabes que parte de lo poco que yo haya podido aprender, tú tienes mucho que ver. Un beso grande Concha”, decía su amiga antes de entrar a valorar cómo la ha visto en la residencia de mayores en la que se encuentra desde que decidiese bajarse de los escenarios y tras el cambio de centro para poder disfrutar de un ambiente más relajado y alejado del ruido del centro de la capital. ¿Qué opina Rosa Valenty de su residencia y su estancia en ella? Vea el vídeo y descubre sus palabras no solo para la veterana actriz, sino también para Terelu Campos por haber ganado el Premio Limón 2022. ¡Dale al play!