Rosa López está cada día más enamorada. Lleva dos años de feliz relación con Iñaki García. Tan sólida es su unión que ambos se han hecho el mismo tatuaje. Un tatuaje hecho por amor. Ha sido la propia artista la que ha compartido, a través de sus redes sociales, un vídeo en el que deja ver el resultado del tattoo que ahora comparten. «El amor… causante de que piense que cada vez más depende de nuestras acciones todo los daños que hacemos a nuestro corazón, a nuestro entorno, a todo», dice.

«Que al final repercute negativamente poniendo en peligro su supervivencia. Es tal la importancia del medio ambiente… que asegurar su continuidad es asegurar la nuestra», continúa diciendo en el post donde muestra el tatuaje en pareja. Pero, ¿qué se han grabado de manera permanente en la piel? Se trata de la palabra «familia».

El idilio de la que fuera ganadora de ‘OT 1’ con Iñaki García surgió de manera casual, durante la pandemia. Se conocieron cuando ella asistía a un concierto de Marta Sánchez. Él trabajaba en el evento, y hasta tuvo que ir a ayudarla cuando se vio en apuros. «Hubo un tumulto y él vino a rescatarme con otros compañeros, él me salvó, él fue mi ángel», aseguró en ‘Hola’.

De su chico asegura que es su complemento perfecto. Es «un hombre normal», una «buena y maravillosa persona». Siente que es su pareja ideal. Y no descarta casarse con él y darle el ‘sí, quiero’, aunque se siente «casada ya». En cambio, respecto al tema de la maternidad, no tiene tan claro qué le deparará el futuro. A sus 42 años, admite que le gustaría tener descendencia, pero le preocupa el reloj biológico: «Se me está pasando el arroz». De momento no hay planes de boda, pero Rosa López tiene «la vida perfecta» y

«al hombre perfecto».

Rosa López confiesa que le gustaría trabajar en televisión

La última vez que tuvimos noticias de Rosa López fue el pasado 9 de agosto, cuando pidió abiertamente una oportunidad para trabajar en televisión. En una entrevista concedida al diario ‘Granada hoy’ confesaba que le haría muchísima ilusión tener un puesto en la pequeña pantalla. Algo que le “aportase experiencia, calidad, que fuese lindo y blanco”. Soñando en voz alta, decía: “No estaría mal si, además, contasen conmigo como presentadora o jurado”. Y es que cree que si colaborara de manera activa con algún programa, “serviría también como apoyo a mi música y a todo lo que está por llegar”.

Rosa López tiene una larga trayectoria en la música y en la llamada ‘caja tonta’, donde saltó a la fama. Se dio a conocer en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, en el que quedó ganadora. Más tarde representó a España en Eurovisión, lo que le ha servido para acudir a especiales cada año cuando se ha celebrado este festival. También triunfó en ‘Mira quién baila’, en el que se alzó como ganadora. También quedó en muy buena posición (en segundo lugar) en la quinta temporada de ‘Tu cara me suena’.