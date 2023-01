Las relaciones entre los miembros de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ siempre han estado en el punto de mira. Ahora más que nunca, después de unas declaraciones de Chenoa en las que negó que Rosa López fuera su amiga. Esta última ha participado en el ‘Mediafest Night Fever’ como jurado y ha tenido que responder a una pregunta muy incómoda: ¿David Bisbal o Chenoa?

«Esto no se hace», señalaba la granadina nada más escuchar la pregunta. Rosa López recordaba que era muy difícil elegir entre «dos compañeros. Es como si me dicen: Mi padre o mi madre». Finalmente, ha respondido echando balones fuera: «Hace poco he visto a David, pues David, pero antes también vi a Laura. Maravilla los dos». Unas declaraciones muy diplomáticas con las que evitaba entrar en polémicas. Eso sí, la artista reconocía que tocar estos asuntos no es tarea fácil. “Madre mía, me ha llegado el corazón al cuello”. Acto seguido, bromeaba con la posibilidad de que le diera una infarto: «No os preocupéis».

Las declaraciones de Chenoa sobre Rosa López

El cumpleaños de Natalia Rodríguez, la benjamina de ‘OT 1’, celebrado el pasado mes de diciembre fue el escenario donde Chenoa realizó unas sonadas declaraciones sobre Rosa López que han tenido mucho recorrido. Aseguró que no consideraba a la ganadora de la primera edición su amiga. «Es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda». Cabe recordar que durante un tiempo sí que fueran buenas amigas, también presumían de ser confidentes cuando los reporteros les preguntaban. «No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más», subrayaba Chenoa.

Muchos ex miembros de ‘OT’ se han pronunciado al respecto en las últimas semanas, entre ellos, Gisela, quien afirmaba que nunca habían sido realmente amigas. «Yo me llevo bien con todo el mundo. Considero que todas son compañeras, a todas las quiero. Mis amigas lógicamente son las que son y sin más. Con las que tengo más confianza y más afinidad, pero no significa que con las otras no sean amigas». Mientras que la protagonista en cuestión de la polémica, Rosa, se sinceraba con SEMANA reconociendo lo siguiente: «El primer pensamiento es que alguna prensa a veces no entiende que esto es irrompible. Y lo mismo te pone un día en un pedestal y otro día crea polémica. Somos amigos todos. A veces nos ponemos nerviosos pero yo no me puedo dejar llevar por lo que hayáis sacado de contexto porque además no he visto nada».