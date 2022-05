Un nuevo capítulo de ‘Los miedos de…’, en CUATRO, ha desvelado las fobias de Rosa Benito y Toñi Moreno que se han derrumbado en más de una ocasión a lo largo de todo el programa. La cuñada de Rocío Jurado tiene miedo a las alturas: «Me asfixio, mi agobio, me dan taquicardias», dice. Mientras que la presentadora de ‘Déjate Querer’ debe vencer su problema de claustrofobia. Sin embargo, no ha sido fácil para ellas, que incluso ninguna ha podido superar la primera prueba que le ha interpuesto el programa para superar sus miedos.

Rosa Benito no conoce el motivo de su miedo a las alturas

Rosa Benito desconoce de donde viene su miedo a las alturas: «Yo creo que eso me vendrá de otra vida«. Y recuerda lo mal que lo pasó para saltar desde el helicóptero en ‘Supervivientes‘: «Para mí fue como un trauma», recuerda. «Fue horrible. Soy de las concursantes que más tardó en saltar», dice. La ex mujer de Amador Mohedano se ha enfrentado a la primera prueba para superar su miedo: hacer puenting. Rosa se ha roto al ver lo que le habían preparado. Sin embargo, desde el primer momento se ha mostrado tajante al asegurar que no iba a saltar.

A pesar de esto, Yolanda Rubio, su representante e íntima amiga, le ha apoyado y ha intentado que se enfrentara a su reto. No lo ha conseguido y se ha roto al ver que ni siquiera ha sido capaz de cruzar la barandilla. Rosa Benito ha roto a llorar debido a que no ha sido capaz de superarlo. Sin embargo, en su segunda prueba, con una psicóloga, sí que ha podido subir a una terraza y asomarse desde las alturas. También ha sido capaz de sobrevolar el cielo de Madrid en un avioneta, donde además han hecho acrobacias sobre el aire.

El motivo por el que Toñi Moreno tiene miedo a los espacios cerrados

La presentadora ha revelado que sufre miedo a los espacios cerrados desde hace unos 20 años, cuando era reportera de un programa y tuvo que hacer un reportaje de rescate con perros. Toñi vivió un simulacro que terminó convirtiéndose en su peor pesadilla: «Yo soy reportera de un programa y vamos a hacer un reportaje sobre el rescate de perros. Yo tengo que meterme acostada sobre una especia de sarcófago que han hecho. Me meto y yo noto que mi corazón empieza a latirme muy rápido. Me falta el aire. El corazón no me hace caso. Nto que estoy sufriendo un ataque de pánico», recuerda.

Toñi Moreno se ha enfrentado a su miedo en el programa. Su primera prueba ha sido bajar al metro: «Hace 20 años que no me subo al metro. Es por la sensación de estar aquí. A mí este techo tan bajito me agobia», dice sin imaginarse que lo peor todavía estaba por llegar. El personal del metro le ha llevado a una puerta que bajaba todavía unos metros más abajo y que era un antiguo ramal. Toñi tenía que cruzar el ramal de punta a punta caminando. Sin embargo, se ha roto al ver que tampoco podía hacerlo. Poco después se enfrentaba a la hipnosis donde ha contado todo sobre su fobia. En la prueba final, ha revivido aquel episodio tan dramático en su vida y ha sido capaz de volver a enfrentarse a este miedo. «Hoy siento que lo he superado».