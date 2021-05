Rosa Benito ha desmentido a las últimas declaraciones de Antonio Canales sobre Rocío Jurado. Muy indignada ha estallado contra él.

Antonio Canales aseguró que Fidel Albiac no se había quedado a dormir en su casa durante más de 20 días, mucho menos que él le diera refugio en su peor momento. Lo negó y se enfrentó a Belén Rodríguez, no obstante, no ha sido la única mentira que habría dicho en televisión. Al menos así lo dice Rosa Benito, quien este mismo lunes ha estallado contra él tras lo dicho sobre Rocío Jurado en televisión. El bailaor aseguró en ‘Sábado Deluxe’ que habló con ‘La más grande’ en la última gala que ofreció en la pequeña pantalla, en concreto, en el camerino, donde le confesó, según él, que sabía que se moría. La artista se habría puesto en paños menores mientras le decía «mira qué manchas tengo por todo el cuerpo» y admitía que estaba en baja forma para grabar esa gala. Escalofriantes declaraciones que coparon titulares y que la que fuera su cuñada ha negado de forma tajante.

«Rocío no tenía ni una mancha en el cuerpo, he enseñado fotografías. No entiendo por qué se tiene que decir esa barbaridad», ha comenzado diciendo Rosa. Así negaba que ella hubiera tenido que maquillar la piel de su cuerpo con el fin de disimular estas imperfecciones producto de su enfermedad. «Para nada le costó mucho grabar ese especial, eso es lo que quieren dar a entender», continuaba Rosa Benito este lunes en ‘Ya es mediodía’. Aunque esto no era lo único que quería dejar claro, ya que la versión de Antonio Canales perdía fuerza a cada instante, según la peluquera y maquilladora de Rocío Jurado durante su gira: «Ni yo la he visto nunca en bragas y sujetador, porque era muy pudorosa. Siempre venía con una toalla y cuando se subía el vestido en los cambios de vestuario me decía ‘No me mires’. Cuando oigo que se queda en bragas… es que delante de mi en 20 años no lo ha hecho». Pocos minutos después era Amador Mohedano quien ha desmentido también a Canales, corroborando las palabras de su exmujer.

Rosa Benito aseguraba que lo dicho por Canales era una auténtica barbaridad, no tenía ningún sentido y mucho menos sucedió. «No le costó mucho grabar ese especial. Tenía tanta ilusión… Después de 15,16 meses se subía a un escenario. Incluso en Houston cantaba…«, espetaba. Horas antes de su intervención televisiva, Rosa posteaba un mensaje que horas después cobraba todo el sentido. «Lo que yo viví nadie lo puede discutir. Se ve que el tiempo nubla la razón de la gente, que fácil es hablar y lo peor que haya gente que se lo crea, el que se lo haya creído, no te conocía “JURADO”. Qué pena…como dice tu canción…Mentira… son tan Bellas las mentiras…», escribía en Instagram.

Para ella no está siendo fácil retrotraerse en el tiempo, mucho menos escuchar a su sobrina su desgarrador relato, ya que ella asegura no haber sido consciente de su pesadilla vital. Lo revelaba Lydia Lozano, quien se ha convertido en su confesora en los últimos días. «Ayer estuve con Rosa y lo está pasando muy mal, no era consciente de muchas cosas que está contando Rocío Carrasco», dijo la periodista.