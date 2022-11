Inmersas en un momento familiar muy complicado debido a las declaraciones que continúa realizando Rocío Carrasco en la segunda entrega de su docu-serie, Rosa Benito y Rosario Mohedano han hecho las maletas. Madre e hija han cruzado el charco y están disfrutando de unos días muy felices en Nueva York. El viaje se debe a un compromiso profesional de la cantante quien tiene previsto ofrecer un concierto este mismo domingo, 6 de noviembre, en el restaurante Ascent Hall de Manhattan.

Rosa Benito y su hija han aprovechado al máximo sus horas en la Gran Manzana para recorrer algunos de sus rincones más emblemáticos. No ha faltado un paseo por Central Park, una visita obligada a la catedral de San Patricio, un recorrido por la Quinta Avenida y una sesión de fotos en el corazón de la ciudad: Times Square. La palpitante plaza de Nueva York fue testigo de las imágenes más divertidas entre madre e hija. Allí posaron muy sonrientes y con el brazo en alto a la conquista de la ciudad.

Rosa Benito, inseparable de su hija

La colaboradora ha querido acompañar a Rosario Mohedano en este viaje de trabajo. La cantante ofrecerá un concierto en el que homenajeará a su tía, Rocío Jurado, interpretando algunas de sus canciones más míticas. La actuación tendrá lugar en el lujoso restaurante Ascent Hall, una sala situada en las inmediaciones de Central Park. Además, también aprovechará para deleitar al público con su repertorio personal. La hija de Amador Mohedano se siente feliz por esta oportunidad. «Es un recital íntimo, donde voy a tener al público muy cerca. Va a haber una magia que estamos creando hace tiempo. Voy a defender canciones que la gente conoce», explicaba a SEMANA.

Rosa Benito y Rosario Mohedano se están tomando un respiro lejos de nuestro país y dejando atrás las polémicas. Está siendo una etapa de gran exposición mediática para la familia que continúa en el foco de la noticia. La colaboradora no comparte las declaraciones que está realizando su sobrina y recientemente publicaba este mensaje en alusión a la inexistente relación que mantiene Rocío Carrasco con sus dos hijos, Rocío y David. «Una persona que no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie».