Rocío Carrasco ha tomado la importante decisión de enseñar lo que hay en el interior de las numerosas cajas que han estado guardadas durante 13 años. Cajas que forman parte del extenso legado de Rocío Jurado y que han permanecido ocultas en 18 contenedores y que dentro de poco verán la luz en el especial ‘Montealto, regreso a la casa’, que emitirá próximamente Telecinco. Pero antes de que ese programa llegue a los hogares de millones de españoles, la hija de ‘la más grande’ ya ha desempolvado algunos recuerdos de su madre. Algo que a su tía, Rosa Benito, la ha conmovido profundamente.

«Ayer lloré», ha confesado en el plató de ‘Ya son las ocho’, donde trabaja como colaboradora. «Me removió mucho cuando saca esa chaqueta de leopardo fucsia y negra donde viene de un viaje de Houston y donde se sabía que estaba enferma. Donde se volvió a ir y luego pasó lo que pasó. La bata tuvo mucha vida. Era lo que se ponía en el camerino. Cuando hacía esa bolsa para el camerino lo primero que metía era la bata con los santos. Esa bata se la regalaron en México cuando era soltera y le dio mucha suerte y la llevaba en todas las galas. Ella recibía a la gente con bata. Siempre antes de trabajar ella tenia que llevar esa bata puesta sí o sí», contaba.

«Rocío guardaba mucho, pero también daba mucho»

Emocionada, la ex de Amador Mohedano ha dejado caer que las maletas que abrió su sobrina frente a las cámaras de ‘Sálvame’ para mostrar algunos de los recuerdos que atesora de su madre estaban muy revueltos. La cantante nunca hubiera dejado sus cosas así. «Yo hacía las maletas y Juan de la Rosa» ha recordado. «Rocío era muy perfeccionista, no te lo puedes ni imaginar. Cuando se abre esa maleta veo una maleta muy desordenada. Ella no llevaba ese tipo de maleta. Ella era muy ordenada para todo: sus cajones, sus pijamas. Ella guardaba mucho, pero también daba mucho».

También ha tenido tiempo de reclamarle a su sobrina una de las pertenencias suyas que han aparecido al abrir los embalajes del guardamuebles donde han reposado tanto tiempo: «Cuando hice 25 años de casada con Amador me regalaron una Virgen de Regla y cuando Rocío estaba enferma se hizo una especie de altar con todos los santos y agua bendita. Luego ese altar se llevó del hospital a su casa y esa virgen se quedó ahí… Yo creo que sí me la daría».

Rosa Benito también se ha pronunciado sobre la negativa de José Ortega Cano a recibir las cajas que le ha enviado Carrasco. «Veo muy bien que José no las haya cogido. A mí me mandan un paquete y me llaman dos días antes y me dicen tal día vas a recibir un paquete. No me parece bien que se hagan así las cosas», ha dicho.

Del tambor rociero que ha mostrado su sobrina, está segura de que volverán a sus manos. «Amador cogía el tambor en el Rocío y como cogiera el tambor ella cantaba siempre y él con el tambor. Maravilloso. Sí creo que se lo va a dar a su tío. Me ha encantado que dijera: ‘Esto lo tocaba mi tío Amador’. Me gusta el tono que está llevando ahora y eso la engrandece. Eso me gusta. A la gente le va a gustar más esto que la otra parte», decía, tendiendo un puente a favor de Rociíto. «Siempre lo he hecho estas tendiendo puentes. me encantaría que se hablara con su hija y su hija con ella. Lo he dicho muchas veces. Me gustaría que nos sentemos todos a hablar».

«Nunca he estado enfrentada a Rocío Carrasco»

Asimismo, ha reconocido que tiene ganas de ver qué otros objetos se esconden en las cajas de Jurado: «Me gustaría ver los trajes que usaba su madre en el Madison Square Garden de Nueva York. O cuando salió por primera vez en el Teatro Real. Ella fue la primera cantante no lírica que actuó allí. Ese tipo de cosas le va a gustar muchísimo a la gente… que conozcan la carrera de Rocío Jurado».

Por último, la madrileña ha insistido una vez más en que no quiere más guerras con Rocío Carrasco. «Yo nunca he estado enfrentada. Cuando he estado en ‘Sálvame’ he sido la persona que la ha defendido cuando todos la machacaban. Estoy hablando de mí. En ‘Sálvame’ la ponían como los trapos la que salía y daba la cara era yo». Todo ello dejando claro que no tiene nada contra su sobrina nieta: «Cuando digo algo de Rocío Flores es que ataco a mi sobrina. No es así».