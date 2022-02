Quedan pocas horas par que se emita ‘El Precio del Silencio’, un documento audiovisual sobre toda la familia mediática de Rocío Carrasco en el que se recogerá todos sus comentarios desde el tiempo que duró la emisión del documental de la hija de Rocío Jurado. Mientras que se desvelaban algunos detalles y después de ver algunas declaraciones de Rosa Benito en ‘Ya son las ocho’, Carlota Corredera se llevaba las manos a la cabeza y compartía una importante información con los espectadores: la exmujer de Amador Mohedano no ha visto la serie documental de su sobrina.

Cansada de cualquier tipo de especulación y comentario, Carlota Corredera confesaba que en la última semana le habían hecho saber, a través de una fuente más que fiable, que Rosa Benito no llegó a ver el documental de Rocío Carrasco. Algo que ha provocado que la presentadora recordara que no había sido la única colaboradora, señalado a Kiko Matamoros, que había opinado abiertamente sobre el testimonio de la hija de Rocío Jurado pero sin verse de manera íntegra las imágenes.

Echando la vista hacia atrás, durante las primeras semanas de emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, Rosa Benito reconocía en ‘Ya es mediodía’ se rompía al hablar del intento de suicido de su sobrina y se llevaba las manos a la cabeza después de escuchar todas las cosas por las que había pasado. Al principio, la expareja de Amador Mohedano mostró su apoyo públicamente Rocío Carrasco. Se sintió muy identificada con ella y se atrevió incluso a hablar de un episodio parecido que tuvo ella en una ocasión. Sin embargo, conforme se iban emitiendo los episodios, las opiniones de la tertuliana iban cambiado y no dudaba en dar la cara por la familia Mohedano. “Esto que está pasando con la serie documental es un acoso mediático contra la familia Mohedano”, llegó a comentar.

Rocío Carrasco contestará a todo y a todos

Faltan pocas horas para que Rocío Carrasco de respuesta a todos los frentes que se le ha abierto en los últimos días. Así, la hija de Rocío Jurado reaparecía en ‘Sálvame’ y aseguraba que ya iba siendo hora de poner las cosas en su sitio. «Al final todo es más de lo mismo, no tengo pensamientos de moverme de aquí«, decía de manera clara en referencia a las palabras de su hija, Rocío Flores, y su hermana, Gloria Camila.

De la misma forma, Rocío Carrasco también se sentía identificada con Chabelita Pantoja después de que esta confesara que se sentía más querida por gente de la calle que por su propia familia. Aunque admitía que en lo único en lo que se diferenciaban es que a ella ya nadie le podía hacer daño. «A ella todavía le duele, la entiendo, no deja de ser una mujer más joven«, empatizaba.

Este jueves, Rocío Flores volvía a ‘El programa de Ana Rosa’ y cargaba sin ningún tipo de filtros contra Fidel Albiac y le acusaba de ser el «maestro» de Rocío Carrasco. «Me consta que Fidel llamó inmigrantes a mis tíos, no en mi presencia. Me consta que pasó eso y otras más cosas. Dice que mi padre es ‘el ser’, pero Fidel es un ‘ser de luz’ que no tiene luz’. Las mismas persona que llevamos calladas estos años, sabemos lo que hemos vivido en esa casa, si algún día contase mis vivencias, España se cae«, comentaba. Ante esto, la hija de Rocío Jurado se reía junto a Carlota Corredera y dejaba claro que nadie le iba a escribir un guion. Es una noche difícil para la empresaria, tal y como ha confirmado la presentadora gallega, y está claro que sus palabras traerán cola en los próximos días.

Lo que está claro es que Rocío Flores y Gloria Camila Ortega están más unidas que nunca y ante los últimos contratiempos han hecho piña. Hace tan solo unos minutos, tía y sobrina compartían un vídeo en el que dejaban claro que estaban juntas y que seguían siendo uña y carne.