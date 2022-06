Los Mohedano-Jurado vuelve a estar en el ojo del huracán tras la emisión en abierto de los dos primeros episodios de ‘En el nombre de Rocío’. Rocío Carrasco está dispuesta a contar su verdad sobre su relación con los miembros mediáticos de su familia y, como era de esperar, estos no han dudado en dar un paso hacia adelante y defenderse de todas las acusaciones. En medio del aluvión de aplausos y criticas, a partes iguales, Rosa Benito ha llegado a su límite y ha tomado una importante decisión en pro de su salud mental.

Rosa Benito ha llegado a su límite, está cansada y no puede más con el torrente de comentarios que ha recibido desde el pasado viernes, días en el que Telecinco emitió en abierto el capítulo 0 y 1 de ‘En el nombre de Rocío’. Por ello, por el bien de su salud mental, la exmujer de Amador Mohedano ha tomado la decisión de irse de Twitter. Así lo ha comunicado en su perfil oficial y ha aprovechado también para mostrarse orgullosa de ser mujer. «Quiero dar las gracias por el apoyo recibido a causa de las palabras de CF hacia mi persona, estoy orgullosa de ser mujer, de ser libre y hacer lo que me da la real gana. ¡Haber conseguido todo lo que tengo! Dejo Twitter por un tiempo, pero no sin volver a daros la gracias«, escribe.

En este mensaje, Rosa Benito hace referencia a las palabras que Carlos Ferrando le dedicó en el previo a la emisión de ‘En el nombre de Rocío’. En concreto, el que fuera jefe de prensa de una de las películas de Rocío Jurado aseguraba que la artista sufría por «todas las barbaridades que hacía Amador». «Cómo Rocío está loca de contenta porque Amador se va a casar con una chica que yo conocí y que tenía hasta el vestido de novia y que la otra loba (Rosa Benito) se mete por medio, se acuesta con él y le dice que está embarazada y, claro, se tiene que quedar en su casa», decía. Unas desafortunadas declaraciones que fueron reprobadas al instante por Paloma García Pelayo: «Me parece que hablar de Rosa Benito como ‘loba’, vamos a dejar los animales a parte, las personas por un lado, las mujeres por otro». La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha avanzado que emprenderá medidas legales contra Ferrando.

Independientemente de su marcha de Twitter, Rosa Benito sí que sigue muy activa en Instagram, donde a lo largo de estos días ha compartido con sus seguidores un sinfín de imágenes y vídeos en los que aparece junto a Rocío Jurado en el pasado. En todas las publicaciones podemos ver abrazos, sonrisas y lo que parece ser una feliz vida familiar.

Rocío Carrasco describe a su familia mediática como «jauría»

Rocío Carrasco ha hecho la segunda temporada de su documental porque considera que su familia mediática ha pisado el nombre de su madre y su padre. Por ello, ha querido dejar claro que cuenta su verdad de la historia y reconoce que estos podrían haber querido de otra forma a la cantante. “Considero que cuando una persona es generosa con otra persona es a cambio de nada. A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor”, reflexionó la empresaria.