Rocío Carrasco ha advertido a su tía Rosa Benito con llevarle a los tribunales. Asegura que emprenderá acciones legales contra ella por lo penal tras acusarle de falsedad documental, ya que puso en duda la autenticidad de la documentación que ella ha mostrado en su docuserie ‘En el nombre de Rocío’. Si bien en un principio Rosa dijo que su conciencia estaba tranquila, ahora ha querido ironizar sobre su posible entrada en prisión. Tras varios días escuchando esta posibilidad, la ex de Amador Mohedano ha publicado una foto en sus redes sociales en la que se ve una señal de tráfico en la carretera que te avisa de la salida al centro penitenciario. «Cerquita de los míos, cerquita de Alicante. Buenos días», ha escrito este martes.

De este modo, deja claro que no cree que existan opciones de ser condenada y que lejos de tener miedo, Rosa está profundamente tranquila con su futuro. Tampoco teme esta situación Rosario Mohedano, quien se pronunció acerca del mismo asunto hace tan solo unos días, dejando claro la tranquilidad que impera en los suyos, por lo que parece que no temen en absoluto una denuncia por parte de Rocío Carrasco. Fue la pasada semana cuando la hija de Rocío Jurado anunció que no pensaba quedarse de brazos cruzados y es que Rosa Benito había cuestionado las pruebas y facturas que ella había mostrado en televisión para confirmar que ella, Amador y Rosario habían sido las únicas personas que habían cobrado en la última gala de la artista.

Cansada de que se le ponga en duda y con el objetivo de zanjar la polémica, Rocío Carrasco se reunió con sus abogados, quienes le plantearon la posibilidad de demandar a su tía. Rosa le había acusado de un delito y ella no lo pensaba consentir: «Se me acusa a mí particularmente de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Quiero decir que llevo toda la mañana en el despacho de abogados. Yo voy a emprender acciones legales de forma penal contra Rosa».

Rocío Carrasco no es la única que piensa denunciarla. La productora de la docuserie, La Fábrica de La Tele, también ha puesto las cartas sobre la mesa y ha advertido que también emprenderá acciones legales contra ella. «Rosa Benito no puede acusar a una cadena, a una productora, a un equipo y a mí de falsificación de documento privado porque eso está tipificado en el código penal», dijeron. Fue Rosa la primera en pronunciarse en sus redes sociales acerca de estos documentos, poniendo en duda su veracidad y acusando a Rocío Carrasco de un delito muy grave que es penado desde los 6 a los 3 años de cárcel y multas entre 6 y 12 meses. «A mí, que lleve un papel sin firmas y con mi fecha equivocada me dice que las facturas son falsas. Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano, ¿y el sello de empresa dónde está? ¿Quién pagaba? ¿Ella, la Jurado o RTVE?», escribió Rosa, palabras que no han caído en saco roto.