Mucho antes de convertirse en la cuñada de Rocío Jurado y en su peluquera particular, Rosa Benito probó fortuna en otro sector, también muy relacionado con el mundo fashion. Y no, no es que fuera la Ana María Aldón de la época, diseñando sus propios vestidos, sino que aspiraba a ser una de las modelos más conocidas del país. Aunque aquella aspiración quedó atrás hace tiempo, la madre de Rosario Mohedano ha querido recordar su particular momento de gloria con una fotografía de su pasado como maniquí.

15 Aquellos maravillosos años No llegó a alzarse con el título de la más guapa de España, pero en el año 1972 Rosa Benito llegó a la final de Miss España. 14 De las más bellas Un momento que ha querido recordar en Instagram compartiendo una fotografía de aquel momento de gloria. 13 Miss Costa Blanca Al haber nacido en Alicante, Rosa llevaba la banda de Miss Costa Blanca. 12 Probando suerte Porque antes de convertirse en cuñada y peluquera de Rocío Jurado, Benito aspiraba a vivir de las pasarelas. 11 Cosas del destino Aunque era una muy guapa, al final el destino quiso que la ex de Amador Mohedano no triunfara como modelo, aunque no dejó la fama de lado. Al ser familia de ‘La más grande’, siempre tuvo que convivir con la fama. 10 Figura de envidia A sus 62 años, la excolaboradora de ‘Sálvame’ sigue teniendo un cuerpo de envidia y no es raro verla presumir en bikini cuando llega el buen tiempo. 9 Este verano ha aprovechado para presumir de figura más que nunca 8 Un antes y un después Sin duda, su paso por el programa ‘Supervivientes’, supuso un antes y un después para Benito, que perdió algunos kilos durante la experiencia. 7 No han vuelto Los más de quince kilos que perdió en el reality no han vuelto a su vida. 6 Cuando era más joven también era muy guapa 5 En su Instagram suele compartir fotografías de su juventud 4 Tiene muy buenos recuerdos de esa época 3 Sálvame recopiló lo mejor de su trayectoria como top Hace unos años, el programa de Telecinco le hizo un noticiero-documental que recopilaba su etapa como modelo. 2 No se quedó en Miss Rosa Benito también fue Dama de Honor de la Belleza del FOC, en Alicante. 1 Una etapa que le encanta recordar

