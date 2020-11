La colaboradora del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ ha sacado las garras por su hija, Rosario Mohedano, después de las palabras de Antonio David Flores en su programa para ganar 5.000 euros.

Rosa Benito ha sacado las garras por su hija, Rosario Mohedano, una vez más. Desde que colabora en la sección de corazón de ‘Ya es mediodía’, Rosa no ha tenido que alterarse por defender a los suyos en muchas ocasiones. Pero ese día ha llegado. Y es que ha tenido que dedicar unas palabras muy duras a Antonio David Flores después de que este hablara en ‘Sálvame’ de su hija.

Antonio David aseguró que Ortega Cano no se le ha insinuado durante un viaje a New York, pero dejaba ver que podría ser verdad que no habría tenido un affaire con la prima de su exmujer Rosario Mohedano antes de casarse con Olga porque él no había querido. Dos titulares que le llevaron a ganar 5.000€ en el concurso y a enfadar mucho a una parte de los Mohedano.

A Rosa Benito le han tocado a su persona favorita y a la que más quiere, por lo que cuando ha tenido la oportunidad, no ha dudado en mandar un mensajito a Antonio David Flores: «A mi lo de mi hija me parece muy sucio. Creo que Rosario lleva un tiempo apartada y luchando por lo que ama, que es la música», empezaba explicando.

Según Rosa Benito, Antonio David conocía las preguntas que le iban a hacer en este juego, algo que Marta López desmintió. Aún así, Rosa seguía pensando que las sabía y cree que debería de haberlas rechazado. «Pero claro, si las rechazas no cobra esos 5.000 euros que gana en esa media hora».

Rosa Benito ha querido lanzar un mensaje contundente a Antonio David: «Te pido que dejes en paz a mi hija, que lleva 10 años casada, con tres niños, luchando mucho. […] Cuando él se casa mi hija tiene 15 años. Dejad a mi hija. Que la dejen en paz. No debería de haber entrado en esa pregunta. Déjame que hable. Que la dejen tranquila. Lleva 10 años casada, que la aparten de todo. Que si se quiere respeto para algunas personas que se tenga respeto para las personas que no quieren entrar. Estoy jodida. Yo por mi hija lucho, hay que luchar por tus hijos y no permitir ciertas cosas, igual que él quiere apartar a sus hijos. Yo creo que yo también estoy en mi derecho. Y más por mi hija, que no tiene nada que ver con esto», dice muy enfadada.

Rosa Benito, contundente también sobre Ortega Cano

Antonio David Flores ha comentado en más de una ocasión que no hubo nada entre él y Ortega Cano en Nueva York: «Lo de Ortega Cano… que con tanta relación que has tenido con él… Que haya salido la pregunta de Nueva York… qué raro. Por dinero no vale todo. Y ahora ya que las bombas me vengan a mi». El ex Guardia Civil ha comentado este lunes en ‘Sálvame’ que ha hablado con Ortega Cano: «Lo he llamado yo, pero no te voy a decir qué he hablado con él. Quiero dejar claro que yo no he filtrado nada y que no elegí las preguntas». Antonio David ha querido preguntar a sus compañeros de ‘Sálvame’ si en algún momento él ha contado algo en relación a Ortega Cano.

Ana María Aldón habló de este tema también en el plató de ‘Viva la vida’, donde explicaba que su marido no se merecía esto: «Mi marido no se merece este trato. No me hace ninguna gracia y a él tampoco. ¿Puede alguien mostrar alguna prueba?». Ha reconocido que al diestro no le gusta escuchar esos comentarios y tampoco se los merece: «Mi marido se ofende, por supuesto». Y se preguntaba por qué tiene que escuchar ese tipo de ofensas cuando no son verdad. «Se merece un respeto. No se merece que le hieran así. Él siempre está ahí para todo el mundo», recalcaba.

‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con Ortega Cano para preguntarle sobre esta última polémica en la que se ha visto envuelto. El torero ha sido muy claro y enfadado ha respondido: «Yo soy un señor de los pies a la cabeza. No me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre. Por lo tanto, que no se acuerden de mí», dice antes de colgar el teléfono, mostrando así su disgusto.