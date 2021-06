«La ilusión que ella tenía una vez dejara la tele era irse a Marrakech», ha contado la colaboradora.

El fallecimiento de Mila Ximénez deja un vacío irremplazable en el corazón de su familia y amigos. Entre ellos, los compañeros de televisión que compartieron con ella muchas horas frente a los focos como Rosa Benito. La colaboradora ha revelado lo que le dijo en una ocasión la sevillana durante una noche en la que compartieron confidencias en torno a una cena. Se trata de sus planes secretos, lo que deseaba hacer cuando cerrase la puerta de su etapa televisiva.

La exmujer de Amador Mohedano ha recalcaba en ‘Ya es mediodía’ que los planes de Mila pasaban por dejar Madrid y disfrutar de un tiempo de retiro en Marrakech. Uno de sus grandes refugios. Allí quería escribir un libro muy personal. «La ilusión que ella tenía una vez dejara la tele me contó que era irse a Marrakech», ha explicado Rosa Benito.

Según las palabras que le dijo un buen día, deseaba disfrutar de una etapa más tranquila en la que plasmaría por escrito muchas anécdotas que no había hecho públicas hasta la fecha. «No sé si ha dejado algo escrito de ese libro», ha afirmado al respecto haciendo alusión a que, quizás, en la etapa de estricto confinamiento que vivimos en 2020 por la pandemia podría haberlo iniciado.

Asimismo ha recordado que la ciudad marroquí era muy especial para Mila Ximénez ya que allí conoció al gran amor de su vida, el empresario Rafael Aguilera. «Yo le conocí y él la trataba con muchísimo cariño. Ella era otra persona, era como un osito». La pareja incluso pensó en pasar por el altar, mantuvieron una relación de algo más de dos años que comenzó en 1997.

«Vuela alto Mila»

Desde que el pasado 23 de junio, Mila Ximénez nos dejara a los 69 años tras uno de lucha contra el cáncer de pulmón, las reacciones por su muerte han sido constantes. Su gran familia de Telecinco le ha rendido tributo, también en las redes: «A veces la vida te hace pasar por momentos difíciles, sé que se ha ido como ella quería, rodeada de los suyos, con mucha paz y calma. Vuela alto Mila 💔», era el mensaje que le dedicaba Rosa Benito.

Mientras que María Patiño compartía unas preciosas palabras: «Cuando te asomes, nos verás a todos. Ahora te enfrentas a un nuevo reto, una nueva vida. No te digo Adiós, te doy las Gracias. Ahora me siento más segura, tengo un batallón de ángeles. Hasta pronto amiga mía». Kiko Hernández, otro de sus grandes amigos, la despedía a través de este sentido ‘post’: «Hasta siempre, mi amiga, mi cómplice, mi todo en el programa… No tendré días en mi vida para agradecerte todo el cariño y todo el amor que me has regalado durante estos 20 años, buen viaje… gracias… gracias… gracias… TE QUIERO!». Kiko Matamoros no podía más que estar muy agradecido hacia Mila: «Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos; aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos».