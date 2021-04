«¿Por qué tiene que hacer que todo el mundo es lo peor? ¿Ahora todos somos lo peor? ¿Todos somos malos?», se lamenta la tía de Rocío Carrasco sobre su polémico documental.

Una vez más, un familiar de Rocío Carrasco ha vuelto a desmentir el testimonio que ofrece cada semana en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En el episodio 7 del documental sobre su vida, la hija de Rocío Jurado ha recordado cómo vivió la enfermedad de su madre. Y daba detalles sobre la estancia de la cantante en Houston, una etapa que recuerda con cierto resquemor, ya que no todos ayudaron como ella esperaba.

«Fue terrorífico. Como éramos muchos hacíamos turnos de mañana, tarde y noche y esos turnos se iban rotando. A mí siempre me tocaban las noches, a una porque le dolía mucho la cabeza, porque tenía reuma y no había dormido en toda la noche o bien porque pasaba cualquier otra cosa. A mí no me pesaba, pero tomé la determinación de que no podía seguir siendo así la cosa. Yo también quería estar cuando mi madre estuviera despierta, no cuando estuviera dormida. Así estuvimos hasta que ella se quiso volver a España y hasta que se consiguió todo para que volviera», contaba la empresaria.

«Soy yo la que hace las noches junto a Lourdes»

Su relato hacía estallar a Rosa Benito, quien la desmentía en Twitter con un tajante «MEN-TI-RA». Este viernes, la que fuera peluquera de la cantante ha explicado qué ocurrió durante el tiempo que la cantante luchó contra el cáncer en Estados Unidos. Su versión de los hechos nada tiene que ver con la de su sobrina, a la que ha desmentido.

La expeluquera, dolida, ha dejado claro que el papel de Rocío Carrasco durante la estancia de la familia en Houston no es como la ha mostrado a la audiencia de Telecinco. “Mira voy a empezar por lo último… Rocío Carrasco no se quedó ni una sola noche con su madre. A mí me gustan las noches y yo soy la que hace las noches junto a Lourdes… Ni una, eso lo he vivido yo y a mí eso no me lo quita nadie. Ya está bien de tantas mentiras… Estábamos con una persona que seguimos adorando”.

“Yo he trabajado con la Jurado, a mí no me ha mantenido la Jurado. Que trabajar con una grande, hay que comérselo… Rocío Carrasco ni un día, es que la Jurado por la noche, es que como dijo Lolita un día, no dormía, estaba hasta las seis de la mañana viendo películas”, añadía.

«Las noches me las tragué yo porque que quise… Yo esto no pensaba qué iba a pasar. ¿Qué pruebas voy a sacar yo como dijeron ayer? Yo no tengo pruebas: tengo esto (señalándose el corazón)”, ha asegurado.

«Rocío Jurado hace de madre, de padre y de todo»

Rosa Benito ha estacado que con la muerte de Rocío Jurado «se fue una madre, una abuela, una esposa y una hermana”. La colaboradora aclaraba que su cuñada fue el pilar fundamental de la familia Mohedano y que ejerció de eje central del clan cuando ella y sus hermanos perdieron a su padre. “Cuando mi suegra se queda viuda, mi esposo Amador Mohedano tiene 5 años y ella es quien hace de madre, de padre y de todo con él y con su hermana Gloria… Amador Mohedano sale de su casa, como su hermana Gloria, para casarse… Se fue una madre, una abuela, una esposa, pero una hermana”.

«En cuanto gana un poco de dinero trae a sus abuelos y a sus hermanos», detallaba. Asimismo, hacía especial hincapié en la generosidad de El Pocero, el empresario que facilitó el avión medicalizado a Rocío Jurado para que pudiera volver a España desde el continente americano.

«¿Ahora todos somos lo peor?»

“Quiero decir que Francisco Hernando, el otro día le dio las gracias, tenía que habérselo dado cuando estaba en vida porque no lo hizo, eso me lo dijo él a mí… Tu marido todo el tiempo que habló con él fue para agradecerme que puse todos los medios para su hermana. De hecho en los tres aviones que pone cuando vamos a Jerez… En uno va ella con José y en otro vamos la familia. Él en vida y su mujer, me dijeron que jamás descolgaron ese teléfono para darle las gracias”, zanjaba.

Indignada, Rosa Benito sigue sin comprender por qué su sobrina ha destapado la caja de Pandora para hablar de quienes fueron parte de su vida. «¿Por qué es el mundo en contra de ella? ¿Por qué tiene que hacer que todo el mundo es lo peor? ¿Ahora todos somos lo peor? ¿Todos somos malos?», se ha lamentado.