Las rotundas declaraciones de Rocío Carrasco sobre su familia han sido recibidas por muchos miembros de los Mohedano como un jarro de agua fría. Es el caso de Rosa Benito, que ha acudido este lunes al plató de ‘Ya es mediodía’, donde ha mandado un mensaje claro y rotundo a la hija de Rocío Jurado. «Pues fíjate… yo sí te quiero en mi vida», le dice mirando a la cámara para dirigirse únicamente a Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco no dudaba en atacar a Rosa Benito, a la que acusaba de ser una veleta y actuar en función de recibir toques de atención. Ahora Rosa ha querido lanzar una petición a su sobrina: «Me gustaría tener una conversación contigo, hablar, decir lo que nos tengamos que decir. A mí sí me gustaría tener una conversación porque nosotros hemos sido una familia maravillosa… Tú, tus niños, tu madre, tus tíos, tus primos, tus primas… Nosotros hemos vivido eso. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Me gustaría sentarme y que me contaras. Yo sí te quiero en mi vida».

Toda una declaración de intenciones con la que Rosa Benito hablar por ella misma, no por el resto de su familia: «No, yo estoy hablando de mí. Y te estoy diciendo que yo no me voy a posicionar, que para querer a la gente no te tienes que posicionar. Yo a ella la quiero y ella lo sabe. Y lo que no quiero en mi vida, lo aparto. Yo no me voy a apartar de la familia, que es mi familia, porque son tíos de mis hijos, primos de mis hijos… y hemos vivido muchas cosas, ella está también en esa parte también, aunque ella no quiera estar ahora en la familia. Yo sí te quiero conmigo y te lo digo con todo el amor del mundo».

Le manda una petición a Rocío Carrasco: ¿recogerá el guante?

Pero la cosa no ha quedado ahí. Rosa ha seguido haciendo público el cariño que le tiene a Rocío, a pesar de que llevan año sin tener relación. Ante la posibilidad de que Rocío Carrasco no acepte su propuesta, Rosa se ha mostrado resignada porque ella actúa con el corazón: «Yo estoy hablando del corazón y si ella dice que «no», yo digo que «sí». Ella sabe que si me necesita, yo voy a estar ahí, siempre he estado. A lo mejor en el momento en el que cuenta lo que cuenta, no… Ya había pasado todo y yo no me enteré. Me enteré cuando se enteró España… cuando yo me entero ya estaba bien, estaba feliz, estaba fuerte y como dice la Jurado ‘Ahora es tarde señora'».

Le hace saber que se enteró de todo en el mismo momento que lo hizo España

Ha querido dejar claro por qué lloró cuando se enteró de que Rocío Carrasco se había intentado quitar la vida: «Yo lloro con ‘Ghost’ con el final cuando él se va porque me imagino que cuando yo me vaya va a bajar mi madre… Yo lloré aquí pensando en lo mal que ella lo habría pasado porque yo lo he vivido y a mí tampoco me llamó nadie, pero no se lo he hecho en cara… Y no hago esa llamada porque no la hago, yo no tengo miedo a nada…». Y termina diciendo un «yo estoy aquí y yo sí te necesito» para dejarle claro que lo que dice es verdad.