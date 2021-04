Rocío Carrasco ha hablado del «miedo» que tenía Rocío Jurado a Antonio David Flores. Unas palabras que no han gustado en absoluto a Rosa Benito.

Rosa Benito está siendo una de las que sigue al detalle cada uno de los episodios de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Al principio, la expareja de Amador Mohedano mostró su apoyo públicamente Rocío Carrasco. Se sintió muy identificada con ella cuando habló de su intento de suicidio. Rosa Benito se atrevió incluso a hablar de un episodio parecido que tuvo ella en una ocasión.

Pues bien, ahora, unas semanas después, todo ha dado un giro inesperado. Y es que Rosa Benito muestra su disgusto con Rocío después del último testimonio que ha ofrecido. Este pasado domingo, la expareja de Antonio David Flores ha hecho varios comentarios sobre la relación que tenía su madre con el padre de sus hijos. La hija de Rocío Jurado daba a entender que ‘la más grande’ tenía cierto «miedo» a Antonio David.

Rosa Benito ha mostrado su desacuerdo. Y es que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha desvelado en su programa que no ha entendido por qué su sobrina está dejando a su madre como algo que no era «una cagona». Rosa Benito ha dejado claro que no le gustaron las declaraciones de su sobrina Rocío Carrasco y que no termina de entender el miedo a Antonio David Flores del que hablan: «Entonces no entiendo cuando dicen que Rocío hablaba tanto con David y decía “me voy a ir muy tranquila porque puedes cuidar a mis nietos», ¿Dónde estamos? ¿Qué Rocío me quedo, la cagona que dice su hija o la que habla con David de me voy tranquila porque estás con mis nietos? ¿Dónde me quedo? ¿Qué Rocío conozco yo?», se pregunta Rosa Benito.

Rosa Benito, muy disgustada con el testimonio de Rocío Carrasco

Ella ha querido destacar qué Rocío Jurado conocía ella, dejando a un lado lo que habló Rocío Carrasco sobre el miedo que tenía la cantante a Antonio David Flores: «Yo conozco a una Rocío que lo único que quería es que sus hijos estuvieran bien, que sus nietos fueran felices y toda una familia unida, esa es la Rocío Jurado que yo conozco hasta el día que se va», explica enfadada.

Las palabras que no han gustado a Rosa Benito

Rocío Carrasco habló de la relación que tenía su madre con Antonio David cuando este vivía en la casa de la cantante: «Cuando se queda en casa de mi madre hace la convivencia horrorosa», manifestaba viajando en el tiempo hacia aquella época en la que su exmarido llegaba de madrugada y llamaba al timbre para que la artista le abriese la puerta. Ha contado que a las 2 de la madrugada solicitaba que el servicio le preparase la cena.

«Mi madre le temía como al demonio». Sin embargo, intentaba por todos los medios no enfrentarse a él. «No quería un escándalo y no era capaz de ponerle las maletas en la calle». Fue entonces cuando Rocío Jurado tomó la decisión e irse de vacaciones y también dio unos días libres al servicio. «Ella cierra la casa y tiene un nuevo domicilio. Él sabiendo que mi madre ya no está y no le va a abrir nadie la puerta, coge a un fotógrafo y a un notario y se va a la puerta de la Moraleja».