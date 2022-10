Apartada desde hace varias semanas del foco mediático, una emocionada Rosa Benito ha querido romper su silencio en ‘Fiesta‘ para defenderse de los ataques y las «barbaridades» que cuenta Rocío Carrasco en la segunda parte de su serie documental. La ex de Amador Mohedano vuelve a desmentir su testimonio y deja claro que ella se queda con todo lo que dijo Rocío Jurado en vida.

Al borde de las lágrimas, Rosa Benito ha llamado por teléfono a ‘Fiesta’ para desmentir a Rocío Carrasco acerca de las «barbaridades» que cuenta de su madre y lo que ocurrió durante su enfermedad. «¿Vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro maravilloso? Igual que se dice que si vomitó… ¿si hubiera pasado todo eso no pensáis que esa gala no se corta y se llevan a esa mujer a casa?», reflexionaba la madre de Rosario Mohedano. Además, la colaboradora de televisión insistía en que no podía más y prefería no entrar al trapo porque se conocía. «Me duele que se pueda permitir todo esto», admite.

Rosa Benito es muy clara y hace hincapié en que solo debería contar todos los testimonios que hizo Rocío Jurado en vida. «Yo el otro día subí un vídeo de Antena3 donde ella personalmente le da las gracias a su hermano Amador, dicho por ella, a mí me vale la palabra de ella, y creo que debería de valernos a más de uno«, cuenta. Lleva tres meses callada puesto que no aparece en televisión y no puede aguantar más. En su intervención telefónica, la que fuera peluquera de Rocío Jurado también ha aprovechado para mandarle un tajante mensaje a la hija de La Más Grande. «Le voy a decir que mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante, de los que estoy super orgullosa del padre que ha n tenido, que ha sido un currante y ha trabajado toda la vida. No quiero seguir. Le respondería a ella y le diría cosas, pero son unos titulares tan enormes que es lo que ella está deseando y no lo voy a hacer. Voy a dejar que pase un poco el tiempo. A lo mejor hay otros que no trabajan y se tienen que valer de nosotros para ganar dinero«, sentenciaba.

Amador Mohedano también desmiente a su sobrina

Después de colgar el teléfono, Amador Mohedano ha querido intervenir en el programa y ha reconocido que estaba muy afectado por haber escuchado a su exmujer emocionada. El hermano de Rocío Jurado ha vuelto a desmentir a su sobrina puesto que considera que no cuenta la verdad. «Quien no lo ha vivido puede dudar, lo que está pasando es una barbaridad. Eso es dinero, ahí no hay cariño. Quien lo permita y quien lo admita, allá con las consecuencias. Yo lo sufro, aunque no lo vea, te lo cuentan. A mí lo del dinero me duele mucho, eso y que desconfíen», ha afirmado y ha dejado en el aire que cualquier fin de semana se sienta en plató con Emma García.