Días atrás, Amador Mohedano se declaraba ante las cámaras de televisión a Rosa Benito. El hermano de Rocío Jurado sorprendía a todos proclamando su amor a los cuatro vientos por su exmujer y madre de sus cuatro hijos. Echo de menos a Rosa, la quiero a muerte», decía, entre lágrimas. Emocionado, el gaditano reconocía que echa de menos el «aliento» de Rosa, así como dormir con ella cada noche. Unas románticas palabras que, lejos de convencerla, han provocado su indignación.

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha declarado estar “cansada” y “aburrida” de un “juego” que no tiene sentido. Se separaron hace ocho años y en su ruptura ya no hay vuelta atrás. «Me parece vergonzoso lo de este señor, ¿ahora me echa de menos? jajajaja… Ya no se acuerda de esto y tantas otras burradas que ha hecho. ¡Qué poca vergüenza tiene! Soy una mujer autosuficiente y no necesito a un hombre a mi lado para nada. ¡¡¡La vida me ha hecho muy fuerte!!! A palos… ¡¡¡Pero FUERTE!!!», ha escrito en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Rosa en las redes sociales se han producido poco después de su intervención en ‘Ya es mediodía’, donde trabaja como colaboradora. Durante su intervención en el programa se ha mostrado llena de rabia. “No quiero volver al pasado, yo he llorado muchísimo, creo que más que él, porque he visto situaciones donde he sufrido mucho, donde he tenido que crecer en todos los aspectos de la vida. Hoy soy una mujer fuerte, luchadora, que no quiero volver al pasado para nada”, ha lamentado en el ‘Fresh’.

“¡Deja de hablar de mí! ¡Déjame en paz!”

Rosa está cansada de las declaraciones de Amador sobre ella y se mostraba más clara que nunca con su exmarido. “No estoy enamorada de ti. Quiero que dejes de hablar de mí, puedes ir a televisión, hacer reportajes o lo que te dé la gana, pero deja de hablar de mí. ¡Déjame en paz!”, espetaba.

Entre lágrimas, la de Torrejón añadía: “Tú sabrás por qué te tengo bloqueado. Yo siempre he querido darte la mano, siempre he intentado estar ahí. No quiero hablar de los Whatsapps… Bastantes cosas ya nos hemos dicho”. Rosa ha recordado que una vez le dio una oportunidad para retomar el contacto y volvieron a las andadas: “Lo he tenido que bloquear otra vez y él sabe por qué”.