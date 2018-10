7 Rosa Mohedano habla de las deudas de Amador

Ella apoya a su exmarido en su lucha contra la ruina económica y hace dos semanas ya reconocía que le deseaba “todo lo mejor” en este terreno. Ella sabe bien por lo que está atravesando, dado que ella misma ha sufrido en sus propias carnes lo que se siente al pensar que lo puede perder todo: “A mí no me afecta, le afecta a él y no sé su esas cifras son ciertas. Yo mis cuentas las estoy arreglando, que bastante he sufrido”.