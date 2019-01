1 Alegrías tras una dura depresión

La propia Rosa Benito ha hablado de que ha sido víctima de una depresión de la que se dio cuenta al no querer salir ni hacer nada. Se apartó de todo. Eso sí, al apartarse de todo no lo hizo de su familia, que hizo piña entorno a ella para asegurar su recuperación y recobrase la felicidad que siempre le había caracterizado. Ella entiende que salió del pozo gracias a “mi familia, mis verdaderos amigos, pero sobre todo a los que no te piden explicaciones, los que intentan sacarte una sonrisa y ayudarte a que tengas esa confianza que tú has perdido”, confesaba.