La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a Luis Lorenzo y a su pareja como presuntos autores del asesinato por envenenamiento de la tía de esta, María Isabel Suárez, de 85 años. Después de conocer la noticia, están saliendo a la palestra nuevos testimonios de personas que han formado parte de la vida del actor. Romy Abradelo se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para hablar de cómo fue su noviazgo con él y ha confesado que le engañaba para hacer que le comprara la ropa más cara de Serrano.

Luis Lorenzo fue el primer novio de Romy Abradelo, tal y como ella misma ha relatado. En concreto, ambos se conocieron en un casting y ambos fueron seleccionados para el spot publicitario en cuestión, surgió la chispa y tuvieron una relación que duró más de dos años. «Cuando se estaba viendo conmigo, estaba con otra tía«, recordaba. Echando la vista atrás, la hermana de María Abradelo recuerda que el actor era muy competitivo y no soportaba que le ofrecieran trabajos a ella en vez de a él. «Al principio era una persona encantadora, es un seductor, te dice lo que quieres escuchar. Es un encantador de serpientes. El abrió una escuela de hombres para seducir a mujeres. Embaucaba, tenía buen cuerpo y, con mi edad, entrabas al trapo», relata.

Romy Abradelo nunca llegó a entender los motivos por los que no conoció a la familia de Luis Lorenzo y piensa que puede ser porque este se avergonzaba de su orígenes humildes. «Él conocía a toda mi familia y estaba todo el día en mi casa», comenta. En el transcurso de su conversación en el plató de televisión, la hermana de María Abradelo confiesa que el actor llegó a inventarse que su madre tenía un cáncer terminal para acceder a un trabajo. «Quiso dar pena en el casting y dijo que su madre tenía un cáncer terminal y que le hacía mucha ilusión verle en televisión. (Cosas del destino) Un año después su madre tuvo un cáncer de mama y falleció. Yo le di plaquetas a su madre, era encantadora«, recuerda.

Le pidió dinero en varias ocasiones

Al igual que han relatado varias de sus exparejas, a Romy también le pidió dinero, aunque llegó a dar un golpe en la mesa y, meses después, le pidió que se lo devolviera. «Yo tenía mucho carácter. Él fardaba de las cosas que le regalaban sus conquistas, era una persona que podía hacer cualquier cosa. Come el coco muy bien», cuenta.

Luis Lozano le pedía a Romy Abradelo que le comprara cosas, la ropa más cara de Serrano. Ella accedía porque en aquel momento no entendía cómo funcionaba la vida, hasta que un día le echó en cara que a ella también le gustaba que le regalaran cosas. «A la semana siguiente apareció con un anillo, me regalaba rosas y ropa», admite. Cuando conoció la noticia de su detención, la modelo se quedó en shock, aunque no le pilló por sorpresa porque siempre tuvo la intuición de que el actor «no iba a acabar bien». «Me da pena porque con gente encauzada podría haber llegado lejos», aseveraba.