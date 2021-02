Feliciano López ya ha regresado a España tras caer en la tercera ronda del Open de Australia. Ha aprovechado para pasear junto a su mujer y su hijo

Este sábado, Feliciano López regresó a España tras caer en la tercera ronda del Open de Australia contra el ruso Andrey Rublev. El tenista estuvo un tiempo alejado de su mujer, Sandra Gago, y su hijo recién nacido, Darío, a quien dieron la bienvenida el pasado mes de enero. Y es que tan solo unos días después de que la modelo diera a luz, Feliciano se tuvo que marchar a Australia para disputar este torneo, pero ya ha regresado a casa con su familia. Lo primero que ha hecho ha sido disfrutar de los suyos y dar un romántico paseo acompañado por su familia.

Feliciano López habla de lo complicado que fue separarse de su hijo recién nacido

Mientras que Sandra Gago empujaba el cochecito de bebé con el pequeño Darío dentro, Feliciano López paseaba a su mascota. La pareja ha disfrutado de un agradable paseo al aire libre para recuperar el tiempo perdido durante este tiempo que han estado separados. Unos momentos que se le han hecho muy complicados al propio tenista, tal y como él mismo ha asegurado hace escasas horas a través de su perfil de Instagram: «Fue muy duro dejar en casa a mi hijo de apenas 10 días y a mi mujer para irme al otro lado del mundo literalmente a jugar el que quizá pueda ser mi último @australianopen .Esperemos que no!», contaba.

Tal y como asegura el propio tenista, ya se encuentra en casa y ha decidido compartir algunas experiencias de como han sido estos días a miles de kilómetros de su casa: «Fui hasta allí (refiriéndose al Open de Australia) sin muchas esperanzas pero con la convicción o más bien ilusión de que el esfuerzo que estaba haciendo tendría su recompensa de una u otra manera», asegura. Además, cuenta cómo fue el protocolo que tuvo que seguir: «Llegamos allí y nos tocó hacer la cuarentena obligatoria que impone el gobierno australiano. Muchos compañeros lo pasaron muy al estar 14 o incluso hasta 20 días encerrados sin poder salir de la habitación. Yo tuve la suerte de que pude entrenar esos 14 días con @pablo_carreno_ y gracias a eso pude ponerme un poco en forma», cuenta.

La reflexión final del tenista tras las duras consecuencias a las que se ha enfrentado

«Dadas mis circunstancias personales y unido a que Filomena colapsó Madrid durante unos días mi preparación podríamos decir que no fue la ideal.. Tampoco ayuda las pocas facilidades y medios que la @ftm_real pone a disposición de los jugadores profesionales que vivimos en Madrid. La conclusión final es que a veces la vida te recompensa los grandes esfuerzos (no siempre) y que la edad en algunas ocasiones es solo un número», dice. Feliciano López ha mostrado su lado más positivo en todos los momentos difíciles que ha vivido: «Siempre hay alguna manera de poder sentirte realizado como deportista aunque algunas veces no lo parezca.. (…) Ahora toca disfrutar de mi familia unos días que ya tocaba..💚».