Belén Esteban ha tenido infinidad de ocasiones para comprobar que Miguel Marcos es el hombre de su vida. No solo porque está enamorada de él, sino porque el joven es merecedor de estos sentimientos, pues día tras día ha demostrado que está incondicionalmente al lado de la colaboradora de ‘Sálvame’, en las duras y las maduras, como así le juró cuando intercambiaron alianzas. Ha estado con sus problemas de salud, también con su entuerto judicial con Toño Sanchís y además lo ha hecho tras la aparatosa caída que sufrió Belén Esteban en directo y por el que ha tenido que pasar por quirófano hasta en cinco ocasiones tras sufrir una rotura de tibia y peroné, entre otras complicaciones como pólipos. Un cúmulo de razones que ha hecho que la de San Blas quiera tener un gesto público con su marido para darle las gracias por su apoyo y, de paso, dejar claro lo mucho que lo ama.

Parece que los días de descanso les ha sentado de maravilla al matrimonio. Belén Esteban se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones tras sufrir un calvario médico, como así lo narró en exclusiva para la revista SEMANA. No ha querido desvelar dónde se encuentra para que las miradas ajenas no se posen en ellos y que la atención mediática ponga freno al disfrute de la familia. Sin embargo, no veranea en un bunker de secretos, sino que ha mostrado un rincón que nos hace tener una idea de las idílicas vacaciones que está pasando con la mejor de las compañías. Una imagen que muestra la impresionante piscina de un hotel cercano al mar, con altas palmeras en sus inmediaciones y un precioso atardecer como telón de fondo.

Así lo quiere dejar bien claro Belén Esteban, orgullosa de poder contar con su marido como pilar fundamental de su vida, más ahora que ha tenido que ejercer como enfermero pese a lo difícil que se lo ha puesto ella, que ha reconocido haber sido una mala enferma. Un beso de amor lo soluciona todo y es que por encima de cualquier dificultad han demostrado poder hacer frente a cualquier adversidad si están el uno junto al otro. Siempre, como así escribe Belén Esteban en inglés para evidenciar su deseo de envejecer al lado del hombre con el que se siente la mujer más afortunada.

“Sin más tú y yo”, le dedicaba Belén Esteban a Miguel Marcos en otra fotografía en su destino de vacaciones, esta vez por la noche tras haber hecho algo de turismo y tras sofocarse en parte el calor reinante. Una imagen captado en un embarcadero, con casas blancas al fondo que no dan pistas claras sobre dónde se encuentra, aunque no es descabellado afirmar, a juzgar por las imágenes y la sonrisa de la protagonista, que está en el paraíso o en un punto muy cercano del mapa.

Pero Belén Esteban no solo ha mostrado el amor que siente por su marido, sino que también ha aprovechado sus idílicas vacaciones para declarar todo el cariño que siente hacia las muletas que se han convertido en otro de sus grandes apoyos (literal) y también sus inseparables compañeras de viaje durante su recuperación: “Yo y mi mejor amiga se llama Loli”, asegura divertida la colaboradora mientras besa la muleta a la que, en el fondo, está deseando dejar a un lado, aunque le haya ayudado mucho estos últimas semanas.