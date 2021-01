La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha dedicado unas bonitas palabras a su chico, Manuel Bedmar, coincidiendo con la celebración de cumpleaños del joven.

Rocío Flores parece tener muchas razones por las que seguir al lado de su chico, Manuel Bedmar, que siempre se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano. A pesar de que tiene su perfil de Instagram cerrado, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco tiene el permiso de su pareja para compartir instantáneas de él cuando esta lo crea oportuno.

Una razón más que justificada para publicar una foto junto a él es el cumpleaños de Manuel Bedmar. Este jueves celebra su 25º cumpleaños y Rocío Flores le ha querido felicitar a las 00.00, siendo así la primera felicitación que ha recibido el joven en esta fecha tan especial para él.

«Feliz cumpleaños. Hoy es tu día. 25 razones para seguir eligiéndote año tras año. Te adoro tesoro, que seas muy muy feliz y que yo lo vea. Te amo», escribe junto a una instantánea que se hizo la pareja esta pasada Navidad en la que parece ser su nuevo hogar, donde se han instalados tras dar el paso de independizarse.

Una romántica felicitación: «Sigo eligiéndote año tras año»

Unas horas después de felicitarlo a través de las redes sociales, Rocío Flores volvía a compartir una foto junto a Manuel desde el coche, conducido por él. Junto al Stories, la joven escribía: «No sabe lo que le espera», desvela. Parece que tiene preparada una jornada de lo más intensa para celebrar el cumpleaños de su chico por todo lo alto. Eso sí, cumpliendo con las medidas y restricciones que hay en Andalucía.

Por ahora, el cierre de los bares es a las 18.00 horas. Las cafeterías están hasta las 20.00 horas, pero no sirven alcohol. El toque de queda es por ahora hasta las 23.00 horas, por lo que en pocas horas tienen que aprovechar el día al máximo para hacer todo lo que les gustaría hacer para esta fecha tan especial.

Una celebración condicionada por las restricciones de Andalucía

Protagonista de una sonada polémica

La celebración del cumpleaños de su chico llega unas horas después de que Rocío Flores se convirtiera en personaje de actualidad por sus últimas declaraciones. Y es que ha estallado después de que un hater le dijera que lo que había conseguido en su vida había sido por su familia. La nieta de Rocío Jurado quiso zanjar la polémica aclarando punto por punto sus quehaceres diarios. «Nunca lo hago pero a veces es necesario expresar el machaque y derribo que recibimos por redes sociales«, comenzaba diciendo.

Ella misma comentaba que es emprendedora al trabajar como autónoma y no como asalariada «mucho antes de salir en televisión«. Además, insiste en que estudia un Grado Superior de Nutrición y dietética, revelaba que tiene muchas obligaciones y reconocía que gracias a pertenecer a su familia ha podido ir a ‘Supervivientes‘. «Si no hubiese nacido en mi familia obviamente no hubiese ido porque no sería personaje público, pero eso es de cajón. No hay que tener un máster», continuaba Rocío Flores en este post de sus redes sociales.