El espíritu navideño comienza a estar por todos lados. A una semana de que nos juntemos con nuestras familias para disfrutar de las fiestas, Belén Esteban ha querido felicitar la Navidad a sus seguidores de las redes sociales y lo ha hecho de una forma muy romántica. La colaboradora ha compartido una preciosa instantánea junto a su marido, Miguel Marcos.

«Felices fiestas de la familia Marcos Esteban», son las palabras que acompañan a este Christmas tan tierno. En el mismo vemos al matrimonio protagonizar un acaramelado beso de enamorados. A tenor por la imagen, la pareja ya ha comenzado a reunirse con familiares y amigos para disfrutar de las primeras comidas y cenas con largas sobremesas. Nuevamente, Belén Esteban ha querido mostrar el amor incondicional que siente por su marido durante los últimos días de un 2022 especialmente difícil para ella. Miguel Marcos ha sido el mejor apoyo de la de Paracuellos tras la caída que sufrió en directo en ‘Sálvame‘ por la que tuvo que estar retirada durante un tiempo de la televisión.

El adiós a un año difícil para Belén Esteban

Los últimos meses para la colaboradora han estado marcados por la rehabilitación. Se rompió la tibia, el peroné y los huesos de unión del empeine mientras trabajaba en ‘Sálvame’. Estuvo tres meses apartada de los focos de la televisión, pero lo peor fue que este episodio le afectó a su estado anímico. Antes de su regreso a la televisión, habló con SEMANA en exclusiva y nos contó cómo había vivido todo. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”, aseguraba en el marco de una sincera entrevista. También confesó que se había bloqueado. «No quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”.

Miguel Marcos ha sido su bastón en los momentos más difíciles. Y así mostraba su agradecimiento durante una entrevista en el ‘Deluxe’. «Él siempre ha estado ahí. Trabaja por la noche para ir conmigo a rehabilitación. Él es muy tranquilo, yo soy un nervio. Se ha comido lo más grande conmigo, ha estado conmigo, no has querido que viniera mi familia. Le he montado muchos pollos. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es que ese día me diera una bajada de azúcar y le conociera. Gracias por lo que tenemos».