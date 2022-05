Dos madrinas de lujo, un «sí, quiero» al aire libre y mucha música. Estos han sido solo algunos de los ingredientes de la romántica boda del artista Dani Fernández y la cantante Yarea Guillén. El exmiembro de la banda ‘Auryn’ ha reunido a familiares y amigos en un «sí, quiero» en el que también hemos podido ver a algunos rostros conocidos, entre ellos, Ana Guerra, Víctor Elías, Alfred García, Diego Cantero de ‘Funambulista’ y Carlos Marco, exintegrante de ‘Auryn’.

El novio, con traje negro, chaleco, camisa blanca y su característico pañuelo al cuello, llegó al altar acompañada por dos madrinas de excepción, su madre y su abuela. Todos los invitados, congregados en el exterior de una finca, rompieron en aplausos. La boda nos deja bonitas imágenes realizadas en un precioso enclave rodeado de naturaleza. La novia estaba radiante con un vestido de tirante fino, escote en uve y gran apertura en la espalda. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo y engalanado con aplicaciones florales. Ha sido gracias a las redes sociales que hemos sido testigos de este enlace. Por el momento, ninguno de los novios, muy discretos en el ámbito privado, ha compartido fotos de este destacado día.

Dani Fernández y Yarea Guillén se suben al escenario

El novio emocionó a los invitados después de pronunciar un emotivo discurso dirigido a la mujer de su vida. “Incluso cuando te vi bailar sin ningún tipo de ritmo, me gustaste desde el primer momento. Y lo fuerte es que tú me viste llegar”. Los recién casados vivieron una jornada inolvidable en la que, por supuesto, la música fue protagonista. Una vez los nervios propios del «sí, quiero» se habían olvidado y el banquete ya había terminado, se dio arranque a una gran fiesta. Dani Fernández y Yarea Guillén no dudaron en deleitar a sus invitados subiéndose al escenario y cantando a dúo algunas canciones de su repertorio, entre ellas, ‘Vértigo’. Un momento de éxtasis en el que el cantante, incluso, fue aupado por el público.

El músico ha aprovechado un parón en su gira para darse el «sí, quiero». El pasado mes de abril finalizó una primera parte con la que recorrió distintos puntos de nuestra geografía presentando su último álbum ‘Entre las dudas y el azar’. Dani Fernández está de enhorabuena. A su buen momento personal se une una excelente etapa profesional con distintos reconocimientos. El cantante, que nació en la localidad de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, será nombrado el próximo 31 de mayo ‘Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha’. Comenzó su trayectoria en solitario en el año 2016 y se le concede esta última distinción por su «talento musical».

¡Enhorabuena a los recién casados!