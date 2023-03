Había una vez una familia que alegraba siempre el corazón de todos los niños y mayores, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ellos eran Los payasos de la tele y se convirtieron así en un auténtico fenómeno sociológico en la España de los años setenta. El grupo estaba formado por Gaby (Gabriel Aragón), Fofó (Alfonso Aragón) y Miliki (Emilio Aragón), a los que con posterioridad y sucesivamente se unirían Fofito (Alfonso Aragón), Milikito (Emilio Aragón hijo) y por último nuestro protagonista, Rody (64).

El popular artista, como no podía ser de otra manera, nos ha invitado a su casa, el circo, para contarnos las anécdotas más curiosas de su mediática familia, justo cuando se cumplen 100 años del nacimiento de su padre, Fofó. Rody Aragón nos habla de su vida, su carrera y también de sus dos hijos. Uno de ellos es la hija de Patricia Santamarina, actual mujer de Carlos Sobera, y con el que nos confirma sentir un agradecimiento infinito. Y es que la hija que tienen en común, Arianna, tiene una excelente relación con el presentador. "Yo le he transmitido que estoy muy agradecido porque se porta como un padre con ella, que es fundamental y ella le tiene muchísimo cariño y es lo único que me debe importar. Ella nunca me ha escuchado nada feo de ellos, ni yo de ellos", dice.

¿A dónde nos has invitado?

Con mucha ilusión y orgullo os he traído al espectáculo de circo más bonito que hemos creado en toda nuestra trayectoria. No me pongo yo solo, sino a toda la familia, por-que es un espectáculo que narra la historia de la familia Aragón. También es un homenaje al circo en general y un poco a mi trayectoria.

Ha querido hacerle un homenaje a su padre

Decir que es el espectáculo de circo más bonito de toda tu trayectoria son palabras mayores.

Mira, nosotros hemos trabajado en televisión a nivel nacional, en plazas de toros, pabellones de deportes, teatros, en todo tipo de recintos. Creo que este espectáculo nos traslada a la época antigua de las carpas de circo. Hace más de 250 años que nació la dinastía Aragón y justo este año es el 100 aniversario de mi padre, Fofó.

Eres Rody Aragón, pero para mucha gente siempre serás el hijo de Fofó.

Esto nunca lo he dicho en una entrevista, pero me gusta más que me reconozcan como el hijo de Fofó que como Rody Aragón. Para mí, es un orgullo tan grande… Realmente he dedicado muchos años a mantener la imagen de los payasos de la tele. He querido destacar mucho a mi padre, porque lógicamente era un poco el eje central del grupo y porque era mi padre y lo conocía tanto que sigo su línea de humor.

Todo el mundo recuerda a Fofó con mucho cariño, pero ¿Cómo era él como papá?

Pues mira, voy a contarte otra cosa que nunca había contado. Mi padre tenía un mérito: era igual detrás de las cámaras que delante. Y es verdad, era igual de campechano y cercano. Tenía esa picardía que podías verle en la pista del circo. Él era así. Él decía: “yo no tengo ningún mérito”, pero él era muy humano, siempre pendiente de ayudar a todo el mundo.