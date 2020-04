En tiempos de coronavirus, se agradecen noticias tan bonitas y esperanzadoras como la llegada al mundo de nuevos bebés y es que la vida sigue ofreciendo una visión positiva a lo que está sucediendo. La diseñadora Rocío Osorno, pareja del senador de Vox Jacobo Robatto, han dado la bienvenida a su segundo hijo, el pequeño Luis, y ya han tenido la oportunidad de presentárselo al mundo a la salida de la clínica sevillana en la que ha dado a luz el pasado 20 de abril. Luis ya podrá conocer en casa a su hermano mayor, “Jacobito”, que ya tiene un año y medio.

La pareja no ha tenido inconvenientes en compartir algunos detalles del nacimiento de su segundo hijo: “Ha sido por cesárea, pero la recuperación muy buena”, confiesa Rocío Osorno, que no puede borrar la sonrisa que esta nueva alegría le ha dibujado en el rostro. Aunque tenían cierto temor por dar a luz en plena crisis sanitaria por el coronavirus, Jacobo Robatto confiesa que todo ha salido a pedir de boca, pese a la “nefasta gestión del gobierno actual ante la pandemia”. Un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el que no quiso incidir demasiado, dado que “hoy es un día de alegrías, o sea que, a centrarse en el pequeño”, reconocía, igual de sonriente que su esposa, antes de poner rumbo a su casa. Vea el vídeo para conocer más detalles sobre su nacimiento, como el peso del pequeño y cómo fue el parto por cesárea practicado a Rocío Osorno.