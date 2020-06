El pasado jueves 4 de junio, ‘Supervivientes 2020’ vivía su gran final y Jorge Pérez recogía el testigo de Omar Montes y se alzaba con el tan ansiado cheque de ganador. Por su parte, Ana María Aldón se quedaba a las puertas de la victoria y Rocío Flores se quedaba en un tercer puesto. Después de cumplir con las restricciones del Gobierno, los concursantes han vuelto a sus vidas y están adaptándose a las vidas que dejaron atrás antes de poner rumbo a Honduras. En el caso de la ganadora de la medalla de bronce, está recuperando el tiempo perdido con los suyos y no se separa del amor de su vida, Manuel Bedmar.

Rocío Flores ha vuelto a Málaga y ha protagonizado un emotivo reencuentro con sus hermanos, David y Lola. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores está aprovechando al máximo los días para estar con sus seres queridos. Por ello, en los últimos días, la joven no se separa de su chico y, siguiendo todas las normas implementadas por las autoridades sanitarias, no dudan en desayunar y comer juntos en las terrazas cercanas a su domicilio. Asimismo, se ha vuelto a reencontrar con sus amigos. «Que no se pierdan las buenas costumbres», admitía de lo más feliz.

Gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigos del día a día de la nieta de Rocío Jurado, que ha vuelto como una persona nueva a España y dispuesta a cambiar muchas cosas dentro de su familia, tal y como ella misma expresó durante su paso por el reality de aventuras de Telecinco. En concreto, la hija del colaborador de ‘Sálvame’ dejó claro que el tiempo en Cayos Cochinos le había servido para reflexionar y darse cuenta que echaba en falta a su madre y que le encantaría protagonizar un encuentro o tener una conversación con su progenitora. A la espera de saber si esto finalmente sucede, aunque los más cercanos a la hija de Rocío Carrasco aseguran que no se va a producir, lo cierto es que la joven le pone buena cara a su regreso a nuestro país.