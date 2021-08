«Foca», «morsa», «subnormal»… La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha denunciado los mensajes ofensivos que ha recibido en Instagram.

Una vez más, Rocío Flores ha denunciado haber recibido amenazas a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, la hija de Rocío Carrasco ha compartido varias capturas de pantalla de su teléfono móvil en las que se pueden leer los mensajes intimidatorios que ha recibido en Instagram. En ellos se recogen los insultos de una usuaria de las plataformas digitales. «Foca», «morsa» o «subnormal», son algunas de las palabras que le dedica.

En otra de sus amenazantes advertencias, la hater de la joven responde a una foto suya en la ducha: «Cuidado no te resbales sin querer». Unos comentarios a los que la colaboradora responde serena e, incluso, con sentido del humor. «La pobre debe de estar demasiado aburrida. eso sí, a ella le encanta que la ponga aquí. Se siente orgullosa. Qué lástima ver gente así. Pero lo mejor de todo es que me sigue», ha señalado. Asimismo, se ha lamentado de que haya gente que esté tan «mal de la cabeza».

«No te mereces ni respirar»

Pero aún hay más. Entre las amenazas hay otros improperios. Palabras con las que no le desean precisamente el bien. «Soy yo y no sales de la cárcel hasta el día que te mueras» o «No te mereces ni respirar», le dice su detractora.

InstagramTodas estas amenazas se han producido apenas unos minutos antes de que Rocío Carrasco se reincorporara a ‘Sálvame’ tras una larga ausencia. En su vuelta al programa, la hija de Rocío Jurado ha hablado de manera explícita sobre la inexistente relación con su primogénita. Ha confesado que esta no se ha puesto en contacto con ella. No se ha producido ninguna toma de contacto. Ni una llamada. «Ni la he recibido, ni la he esperado, y tengo la esperanza de que algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora mismo no es el momento», ha explicado.

Las palabras de Rocío Carrasco han dejado la puerta cerrada a una posible reconciliación con sus vástagos. No es el momento, dice. Está claro que para su hija Rocío tampoco lo es. Basta con ver las publicaciones que hacía en sus redes poco antes de que su madre ocupara de nuevo su sillón en ‘Sálvame’.

«La grandeza de una persona no se mide por su dinero, estudio o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma», ha escrito en su perfil de Instagram. En su post destacaba también: «Así es, a por el miércoles». También compartía una imagen de una pulsera de cuentas de color azul con la letra «M» en el centro. Con la instantánea hacía referencia a la «Marea azul», la campaña que ha emprendido su padre en las redes sociales contra ‘Sálvame’. Una manera clara de apoyar al malagueño y posicionarse contra su madre en una fecha tan señalada para ambas. Mientras su madre se ha expuesto de nuevo al foco mediático en los platós de Telecinco, Rocío ha quedado expuesta ante quienes la repudian en las redes.