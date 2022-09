Rocío Flores no puede más. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha encontrado un hueco en su agenda para irse de vacaciones con una amiga. Aunque no ha desvelado el destino, la joven ha revelado que se encuentra en «el paraíso». Esto hace pensar que ha elegido un lugar de playa para recargar pilas. Este viaje llega justo en un momento delicado para ella, en el que ha vuelto a ser protagonista de manera indirecta. Y es que la entrevista de Olga Moreno en SEMANA reconociendo su relación con Agustín Etienne le ha salpicado a ella.

La joven se ha ido de viaje, pero no ha revelado el destino

«Empiezan mis vacaciones. Buenos días desde el paraíso», escribe desvelando que está en un lugar con gran diferencia horaria respecto a España. Hemos podido ver que se encuentra en una espectacular habitación de hotel, pero no ha querido confesar dónde se encuentra. Unas horas después, Rocío explicaba que estaba muy desconectada de todo lo que estaba pasando en nuestro país. Al fin y al cabo, ese era el objetivo.

«Buenas noches mi gente de España. Aquí son las 18:46 de la tarde, acabo de llegar al hotel, estoy más desconectada de redes sociales esta semana por la diferencia horaria y porque Internet solo tengo en el hotel. Aún así, os compartiré en estos días partes de este viaje que sin duda tenéis que ver», dice emocionada y segura de que esta desconexión le está viniendo bien.

Unos días de desconexión en pleno revuelo mediático

Aunque no tiene nada que ver con la noticia, Rocío Flores ha sido una de las afectadas por la confirmación de la nueva ilusión de Olga Moreno en SEMANA. Y es que horas después de la publicación de este número, que podrás adquirir en tu kiosco desde este pasado miércoles, la joven era preguntada sobre la nueva etapa que atraviesa la que era la mujer de su padre.

Ella decía tajante: «Yo lo que sí que voy a pedir es que me saquéis de este tema por completo. Yo no tengo absolutamente nada que ver», empezaba diciendo sobre la portada de SEMANA, que ha sorprendido a todos. La hija de Antonio David Flores no confirma si es conocedora de esa relación: «No tengo nada más que decir de ese tema».

Se refugia en una amiga en estos momentos