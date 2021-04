Rocío Flores ha revelado que a pesar de no querer responder a lo relacionado con el documental de su madre, Rocío Carrasco, quiere dar sus explicaciones

Este viernes se ha producido uno de los momentos más esperados de las últimas semanas: Rocío Flores ha respondido a su madre, Rocío Carrasco, tras la emisión de los primeros episodios de la serie documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La joven, por primera vez, ha contado cómo se encuentra tras todo el escándalo de las últimas semanas y cómo le está afectando directamente toda la situación. Además, ha revelado las innumerables veces que se ha puesto en contacto con su madre y esta no le ha devuelto las llamadas, suplicando así que se ponga en contacto con ella de manera privada y no pública.

Rocío Flores ha confesado que este jueves volvió a llamar a su madre

Rocío Flores ha estallado y, con lágrimas en los ojos, ha respondido a su madre y le ha pedido que les llame por teléfono. La joven ha asegurado que tanto ella como su hermano, David Flores, no pueden más y esta situación les está superando. Ha confesado que están destrozados y que «supera sus límites». Así mismo lo ha revelado hace escasos minutos en ‘El programa de AR’, donde los viernes acude para hablar de ‘Supervivientes’. «Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva. De manera privada. Aquí se ha llegado a cuestionar que yo después de ‘Supervivientes’ no me he puesto en contacto con mi madre. Eso es mentira», ha espetado la joven en el plató de televisión.

La joven ha querido hacer un llamamiento público a su madre, Rocío Carrasco, para que se ponga en contacto con ella y con su hermano y solucionar las cosas de puertas para dentro. Además, ha confesado que este mismo jueves, hace escasas horas, habría intentado vuelto a llamar por teléfono a su madre sin recibir respuesta alguna. «Ayer volví a llamar a mi madre. Otra vez. Dos veces. Y veo ya que la única manera real de poder contactar con ella es públicamente», ha confesado.

Ha hecho una petición pública a Rocío Carrasco: «Llámanos»

«Mamá tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad. Deja de lado todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño», ha dicho Rocío Flores mirando a cámara y haciéndole una petición pública a su madre. Rocío Flores ha asegurado que la situación le supera: «Ya no puedo más y lo digo de corazón. Tal y como lo siento. De verdad. Basta. Ni puedo yo ni puede David. Está siendo todo muy injusto», ha sentenciado. Rocío Flores ha asegurado que prefería no hablar más de este tema.